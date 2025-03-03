https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/ardzinba-ne-budet-osparivat-itogi-vyborov-v-abkhazii-1054021488.html
Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии
Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра... 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T18:14+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба заявил, что уважает выбор народа республики и не будет оспаривать результаты голосования.Он подчеркнул, что силы, которые он представляет, не желают накалять обстановку в республике, ситуация в стране должна оставаться в рамках закона. "Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - добавил оппозиционер.Он также сообщил, что, если победитель президентских выборов Бадра Гунба готов быть не просто "очередным избранным президентом", а лидером нации и настроен "на созидательную повестку", то он готов ему помогать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/pervaya-press-konferentsiya-badry-gunba-1054015170.html
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Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба заявил, что уважает выбор народа республики и не будет оспаривать результаты голосования.
"Мы уважаем выбор нашего многонационального народа. …Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым, потому как есть определенные обстоятельства, которые говорят нам о том, что в этом смысле перспектив никаких там быть не может", - сказал Ардзинба на пресс-конференции в понедельник.
Он подчеркнул, что силы, которые он представляет, не желают накалять обстановку в республике, ситуация в стране должна оставаться в рамках закона. "Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - добавил оппозиционер.
Он также сообщил, что, если победитель президентских выборов Бадра Гунба готов быть не просто "очередным избранным президентом", а лидером нации и настроен "на созидательную повестку", то он готов ему помогать.