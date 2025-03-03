https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/pervaya-press-konferentsiya-badry-gunba-1054015170.html
Первая пресс-конференция Бадры Гунба в качестве избранного президента Абхазии – главное
Первая пресс-конференция Бадры Гунба в качестве избранного президента Абхазии – главное
Sputnik Абхазия
Бадра Гунба провел первую пресс-конференцию в качестве избранного президента Абхазии. Sputnik собрал ключевые заявления.
2025-03-03T15:37+0300
2025-03-03T15:37+0300
2025-03-03T15:57+0300
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Бадра Гунба провел первую пресс-конференцию в качестве избранного президента Абхазии. Sputnik собрал ключевые заявления.Предвыборная кампанияПредвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело для строительства независимого государства.Особенностью прошедшей предвыборной кампании стало использование межнационального фактора, это могло привести к тяжелым последствиям.Политические силы должны объединиться и вместе созидать на благо Абхазии, борьба должна остаться в рамках предвыборной кампании.Нападение на избирательный участокВиновные в нападении на избирательный участок в Цандрыпше понесут наказание, поручения уже даны правоохранительным органам.Несмотря на попытки оказать давление, каждый представитель избирательной системы проявил себя как профессионал, а правоохранительные органы не допустили столкновения.Кадровые измененияИсполняющим обязанности премьер-министра стал вице-премьер, и.о. министра финансов Владимир Делба. Сам Гунба до инаугурации вернется к исполнению обязанностей президента.Отдельная оценка деятельности и.о. президента Валерия Бганба не нужна, необходимо в целом проанализировать ранее осуществленные шаги, дать заключение и сделать кадровые решения.Реформа избирательного законодательстваИзбирательное законодательство нуждается в изменениях, предложения и поправки будут внесены сразу в Парламент, без затягивания вопросов в рабочих группах.Взаимодействие с РоссиейРоссия не перестанет оказывать помощь Абхазии после окончания выборов, взаимодействие между странами будет наращиваться по всем направлениям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/vladimir-delba-1054006988.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/badra-gunba--1054014902.html
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бадра гунба президент абхазии пресс-конференция главное
бадра гунба президент абхазии пресс-конференция главное
Бадра Гунба провел первую пресс-конференцию в качестве избранного президента Абхазии. Sputnik собрал ключевые заявления.
Предвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело для строительства независимого государства.
Особенностью прошедшей предвыборной кампании стало использование межнационального фактора, это могло привести к тяжелым последствиям.
Политические силы должны объединиться и вместе созидать на благо Абхазии, борьба должна остаться в рамках предвыборной кампании.
Нападение на избирательный участок
Виновные в нападении на избирательный участок в Цандрыпше понесут наказание, поручения уже даны правоохранительным органам.
Несмотря на попытки оказать давление, каждый представитель избирательной системы проявил себя как профессионал, а правоохранительные органы не допустили столкновения.
Исполняющим обязанности премьер-министра стал вице-премьер, и.о. министра финансов Владимир Делба. Сам Гунба до инаугурации вернется к исполнению обязанностей президента.
Отдельная оценка деятельности и.о. президента Валерия Бганба не нужна, необходимо в целом проанализировать ранее осуществленные шаги, дать заключение и сделать кадровые решения.
Реформа избирательного законодательства
Избирательное законодательство нуждается в изменениях, предложения и поправки будут внесены сразу в Парламент, без затягивания вопросов в рабочих группах.
Россия не перестанет оказывать помощь Абхазии после окончания выборов, взаимодействие между странами будет наращиваться по всем направлениям.
"Пишут, что после выборов Российская Федерация перестанет оказывать помощь, либо взаимодействие такого рода. Это неправда, это несправедливо. Мы обязательно будем наращивать объем этих взаимоотношений", – сказал Гунба.