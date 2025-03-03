https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/pervaya-press-konferentsiya-badry-gunba-1054015170.html

Первая пресс-конференция Бадры Гунба в качестве избранного президента Абхазии – главное

Первая пресс-конференция Бадры Гунба в качестве избранного президента Абхазии – главное

Sputnik Абхазия

Бадра Гунба провел первую пресс-конференцию в качестве избранного президента Абхазии. Sputnik собрал ключевые заявления.

2025-03-03T15:37+0300

2025-03-03T15:37+0300

2025-03-03T15:57+0300

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Бадра Гунба провел первую пресс-конференцию в качестве избранного президента Абхазии. Sputnik собрал ключевые заявления.Предвыборная кампанияПредвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело для строительства независимого государства.Особенностью прошедшей предвыборной кампании стало использование межнационального фактора, это могло привести к тяжелым последствиям.Политические силы должны объединиться и вместе созидать на благо Абхазии, борьба должна остаться в рамках предвыборной кампании.Нападение на избирательный участокВиновные в нападении на избирательный участок в Цандрыпше понесут наказание, поручения уже даны правоохранительным органам.Несмотря на попытки оказать давление, каждый представитель избирательной системы проявил себя как профессионал, а правоохранительные органы не допустили столкновения.Кадровые измененияИсполняющим обязанности премьер-министра стал вице-премьер, и.о. министра финансов Владимир Делба. Сам Гунба до инаугурации вернется к исполнению обязанностей президента.Отдельная оценка деятельности и.о. президента Валерия Бганба не нужна, необходимо в целом проанализировать ранее осуществленные шаги, дать заключение и сделать кадровые решения.Реформа избирательного законодательстваИзбирательное законодательство нуждается в изменениях, предложения и поправки будут внесены сразу в Парламент, без затягивания вопросов в рабочих группах.Взаимодействие с РоссиейРоссия не перестанет оказывать помощь Абхазии после окончания выборов, взаимодействие между странами будет наращиваться по всем направлениям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/vladimir-delba-1054006988.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/badra-gunba--1054014902.html

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