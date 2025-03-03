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Бадра Гунба озвучил планы по реформе избирательного законодательства
Бадра Гунба озвучил планы по реформе избирательного законодательства
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что в рамках реформы избирательного законодательства будет направлено несколько... 03.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что в рамках реформы избирательного законодательства будет направлено несколько предложений и поправок в Парламент."Мы понимаем основные слабые стороны нашего законодательства, у нас есть ряд предложений и поправок, которые будем напрямую направлять в Парламент", – сказал он на пресс-конференции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/gunba-1054006723.html
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Бадра Гунба озвучил планы по реформе избирательного законодательства
15:06 03.03.2025 (обновлено: 15:54 03.03.2025)
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что в рамках реформы избирательного законодательства будет направлено несколько предложений и поправок в Парламент.
"Мы понимаем основные слабые стороны нашего законодательства, у нас есть ряд предложений и поправок, которые будем напрямую направлять в Парламент", – сказал он на пресс-конференции.