https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/badra-gunba--1054014902.html

Бадра Гунба озвучил планы по реформе избирательного законодательства

Бадра Гунба озвучил планы по реформе избирательного законодательства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что в рамках реформы избирательного законодательства будет направлено несколько... 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что в рамках реформы избирательного законодательства будет направлено несколько предложений и поправок в Парламент."Мы понимаем основные слабые стороны нашего законодательства, у нас есть ряд предложений и поправок, которые будем напрямую направлять в Парламент", – сказал он на пресс-конференции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/gunba-1054006723.html

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