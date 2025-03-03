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https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/gunba-1054006723.html
Гунба: мы – демократическое общество и готовы для строительства независимого государства
Гунба: мы – демократическое общество и готовы для строительства независимого государства
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Предвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело... 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T14:28+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Предвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело для строительства независимого государства, сказал избранный президент Абхазии Бадра Гунба.Он поблагодарил членов ЦИК за профессиональную работу и правоохранительные органы за то, что не допустили столкновений между сторонниками кандидатов.Избранный вице-президент Абхазии Беслан Бигвава поблагодарил всех, кто проголосовал на президентских выборах."Выборы были сложными но мы все это преодолели. Я хочу поблагодарить и тех, кто голосовал против нас, мы — один народ. Мы готовы работать со всеми, кто может принести пользу нашему государству", — подчеркнул он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054006540.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия

Гунба: мы – демократическое общество и готовы для строительства независимого государства

14:28 03.03.2025 (обновлено: 16:37 03.03.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Предвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело для строительства независимого государства, сказал избранный президент Абхазии Бадра Гунба.
Он поблагодарил членов ЦИК за профессиональную работу и правоохранительные органы за то, что не допустили столкновений между сторонниками кандидатов.
Избранный вице-президент Абхазии Беслан Бигвава поблагодарил всех, кто проголосовал на президентских выборах.
"Выборы были сложными но мы все это преодолели. Я хочу поблагодарить и тех, кто голосовал против нас, мы — один народ. Мы готовы работать со всеми, кто может принести пользу нашему государству", — подчеркнул он.
И.о. премьер-министра Абхазии В. Бганбу представили членам правительства - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2025
В Абхазии
ЦИК Абхазии объявил Бадру Гунба избранным президентом республики
14:14
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