https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/gunba-1054006723.html

Гунба: мы – демократическое общество и готовы для строительства независимого государства

Гунба: мы – демократическое общество и готовы для строительства независимого государства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Предвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело... 03.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-03T14:28+0300

2025-03-03T14:28+0300

2025-03-03T16:37+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/03/1054008064_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b51ac1835f1deab321435519691ddc19.jpg

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Предвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело для строительства независимого государства, сказал избранный президент Абхазии Бадра Гунба.Он поблагодарил членов ЦИК за профессиональную работу и правоохранительные органы за то, что не допустили столкновений между сторонниками кандидатов.Избранный вице-президент Абхазии Беслан Бигвава поблагодарил всех, кто проголосовал на президентских выборах."Выборы были сложными но мы все это преодолели. Я хочу поблагодарить и тех, кто голосовал против нас, мы — один народ. Мы готовы работать со всеми, кто может принести пользу нашему государству", — подчеркнул он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054006540.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

выборы президента абхазии - 2025, абхазия