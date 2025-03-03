https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/badra-gunba-provel-soveschanie-1054018861.html
И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства
И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства
Sputnik Абхазия
Обеспечение слаженной работы правительства поручено и.о. премьер-министра Владимиру Делба. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба главы государства.Он выслушал доклады о ситуации в различных областях и подчеркнул, что правительство должно активно работать над решением текущих вопросов, не дожидаясь формирования нового состава Кабмина.Обеспечить слаженную работу правительства Гунба поручил и.о. премьер-министра Владимиру Делба.
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абхазия, политика, новости
И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства
Обеспечение слаженной работы правительства поручено и.о. премьер-министра Владимиру Делба.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба главы государства.
Он выслушал доклады о ситуации в различных областях и подчеркнул, что правительство должно активно работать над решением текущих вопросов, не дожидаясь формирования нового состава Кабмина.
Обеспечить слаженную работу правительства Гунба поручил и.о. премьер-министра Владимиру Делба.