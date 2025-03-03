https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/badra-gunba-provel-soveschanie-1054018861.html

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства

Sputnik Абхазия

Обеспечение слаженной работы правительства поручено и.о. премьер-министра Владимиру Делба. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба главы государства.Он выслушал доклады о ситуации в различных областях и подчеркнул, что правительство должно активно работать над решением текущих вопросов, не дожидаясь формирования нового состава Кабмина.Обеспечить слаженную работу правительства Гунба поручил и.о. премьер-министра Владимиру Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/pervaya-press-konferentsiya-badry-gunba-1054015170.html

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