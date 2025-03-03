https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054006540.html
ЦИК Абхазии объявил Бадру Гунба избранным президентом республики
ЦИК Абхазии объявил Бадру Гунба избранным президентом республики
Sputnik Абхазия
Во втором туре выборов Гунба набрал 54 954 голоса. Второй кандидат, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов (41 708 голосов).Явка избирателей составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии.
2025-03-03T14:14+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. ЦИК Абхазии объявил Бадру Гунба избранным президентом республики, а Беслана Бигвава — вице-президентом.Во втором туре выборов Гунба набрал 54 954 голоса. Второй кандидат, Адгур Ардзинба, набрал 41,54% голосов (41 708 голосов).Явка избирателей составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии.Инаугурация избранного президента состоится через 30 дней со дня оглашения окончательных итогов голосования.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
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цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
ЦИК Абхазии объявил Бадру Гунба избранным президентом республики
14:14 03.03.2025 (обновлено: 14:49 03.03.2025)
Инаугурация избранного президента состоится через 30 дней.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. ЦИК Абхазии объявил Бадру Гунба избранным президентом республики, а Беслана Бигвава — вице-президентом.
Во втором туре выборов Гунба набрал 54 954 голоса. Второй кандидат, Адгур Ардзинба, набрал 41,54% голосов (41 708 голосов).
Явка избирателей составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии.
Инаугурация избранного президента состоится через 30 дней со дня оглашения окончательных итогов голосования.
В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся
второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.