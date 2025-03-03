https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/gunba-prokommentiroval-1054006854.html

Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше

Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше

Sputnik Абхазия

Гунба сказал, что уже дал поручение правоохранительным органам разобраться в произошедшем. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-03T14:32+0300

в абхазии

абхазия

происшествия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше в день выборов."Мы должны забыть все политические обиды в адрес своих политических оппонентов. Нам нужно созидать вместе", — подчеркнул он.Бадра Гунба добавил, что уже дал поручение правоохранительным органам разобраться в произошедшем."Есть понимание, кто совершал и какие силы использованы. Никакого спуску в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим", — заявил Гунба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/sk-rossii-1053989955.html

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