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Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше
Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше
Sputnik Абхазия
Гунба сказал, что уже дал поручение правоохранительным органам разобраться в произошедшем. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T14:32+0300
2025-03-03T14:32+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше в день выборов."Мы должны забыть все политические обиды в адрес своих политических оппонентов. Нам нужно созидать вместе", — подчеркнул он.Бадра Гунба добавил, что уже дал поручение правоохранительным органам разобраться в произошедшем."Есть понимание, кто совершал и какие силы использованы. Никакого спуску в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим", — заявил Гунба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/sk-rossii-1053989955.html
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Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше
Гунба сказал, что уже дал поручение правоохранительным органам разобраться в произошедшем.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше в день выборов.
"Мы должны забыть все политические обиды в адрес своих политических оппонентов. Нам нужно созидать вместе", — подчеркнул он.
Бадра Гунба добавил, что уже дал поручение правоохранительным органам разобраться в произошедшем.
"Есть понимание, кто совершал и какие силы использованы. Никакого спуску в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим", — заявил Гунба.