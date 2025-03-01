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СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии
СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии
Sputnik Абхазия
Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Абхазии произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями.
2025-03-01T22:10+0300
2025-03-01T22:10+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ряду статей УК, в том числе "Терроризм", после нападения на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Абхазии произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями.В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Абхазии.По словам Петренко, часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена совместно российскими и абхазскими правоохранителями.Личность одного из участников группы установлена - это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице. "Продолжается установление других участников этого преступления", - говорится в сообщении ведомства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/mvd-abkhazii-napadenie-1053989752.html
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нападание участок абхазия
нападание участок абхазия
СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии
22:10 01.03.2025 (обновлено: 22:19 01.03.2025)
Вооруженное нападение произошло на избирательном участке в Цандрыпше.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ряду статей УК, в том числе "Терроризм", после нападения на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Абхазии произошли
новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями.
"Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье терроризм", - говорится в сообщении.
В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Абхазии.
По словам Петренко, часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена совместно российскими и абхазскими правоохранителями.
Личность одного из участников группы установлена - это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице.
"Продолжается установление других участников этого преступления", - говорится в сообщении ведомства.