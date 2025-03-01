https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/sk-rossii-1053989955.html

СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии

СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии

Sputnik Абхазия

Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Абхазии произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями.

2025-03-01T22:10+0300

2025-03-01T22:10+0300

2025-03-01T22:19+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ряду статей УК, в том числе "Терроризм", после нападения на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Абхазии произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями.В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Абхазии.По словам Петренко, часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена совместно российскими и абхазскими правоохранителями.Личность одного из участников группы установлена - это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице. "Продолжается установление других участников этого преступления", - говорится в сообщении ведомства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/mvd-abkhazii-napadenie-1053989752.html

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