Гунба: будем наращивать взаимоотношения с Россией по разным направлениям

"Вы знаете, что у нас проблемы практически по всем направлениям, но самое главное, то, с чем мы сталкиваемся в первую очередь, это энергетическая отрасль, это медицина, это образование. Я считаю, что готовность наших российских коллег — это хороший сигнал к тому, чтобы реализовать все, что у нас сложится, на благо нашего государства, на благо народа Абхазии, на укрепление нашего государства", — подчеркнул он.