Гунба: будем наращивать взаимоотношения с Россией по разным направлениям
14:52 03.03.2025 (обновлено: 15:52 03.03.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба считает, что в последние годы уровень взаимодействия республики с Россией снижался, будут приниматься меры по его наращиванию
“Уровень взаимодействия с Российской Федерацией снижался. Тому явным примером служат негативные моменты", — заявил Бадра Гунба.
Он подчеркнул важность наращивания взаимоотношений с Россией по всем отраслям и направлениям.
"Вы знаете, что у нас проблемы практически по всем направлениям, но самое главное, то, с чем мы сталкиваемся в первую очередь, это энергетическая отрасль, это медицина, это образование. Я считаю, что готовность наших российских коллег — это хороший сигнал к тому, чтобы реализовать все, что у нас сложится, на благо нашего государства, на благо народа Абхазии, на укрепление нашего государства", — подчеркнул он.
Гунба опроверг информацию о том, что после выборов Российская Федерация перестанет оказывать помощь.
"Пишут, что после выборов Российская Федерация перестанет оказывать помощь, либо взаимодействие такого рода. Это неправда, это несправедливо. Мы обязательно будем наращивать объем этих взаимоотношений", – отметил избранный президент Абхазии.