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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/postavki-mimozy-iz-abkhazii-v-rossiyu-vozobnovilis-1054001066.html
Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились
Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились
Sputnik Абхазия
Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились, сообщает Россельхознадзор.Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля. По информации Карантинной службы России, в партии растений был обнаружен калифорнийский цветочный трипс.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-455-tonny-mimozy-1053854675.html
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Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились

10:50 03.03.2025 (обновлено: 10:52 03.03.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Мимоза зацвела в середине января
Мимоза зацвела в середине января - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились, сообщает Россельхознадзор.
Со 2 марта Россельхознадзор разрешил ввоз из республики растений, луковиц, срезанных цветов и декоративной зелени под гарантии Государственной инспекции по карантину растений Абхазии.
Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля. По информации Карантинной службы России, в партии растений был обнаружен калифорнийский цветочный трипс.
Цветущая мимоза - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2025
В Абхазии
Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы
20 февраля, 17:13
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