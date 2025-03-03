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Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились
Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились
Sputnik Абхазия
Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T10:50+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились, сообщает Россельхознадзор.Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля. По информации Карантинной службы России, в партии растений был обнаружен калифорнийский цветочный трипс.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-455-tonny-mimozy-1053854675.html
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Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились
10:50 03.03.2025 (обновлено: 10:52 03.03.2025)
Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik.
Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились, сообщает
Россельхознадзор.
Со 2 марта Россельхознадзор разрешил ввоз из республики растений, луковиц, срезанных цветов и декоративной зелени под гарантии Государственной инспекции по карантину растений Абхазии.
Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля. По информации Карантинной службы России, в партии растений был обнаружен калифорнийский цветочный трипс.