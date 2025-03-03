https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/postavki-mimozy-iz-abkhazii-v-rossiyu-vozobnovilis-1054001066.html

Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились

Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились

Sputnik Абхазия

Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Поставки мимозы из Абхазии в Россию возобновились, сообщает Россельхознадзор.Запрет на вывоз мимозы из Абхазии был введен с 22 февраля. По информации Карантинной службы России, в партии растений был обнаружен калифорнийский цветочный трипс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-455-tonny-mimozy-1053854675.html

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