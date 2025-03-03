https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-4-marta-1054015971.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-западной периферии холодного сибирского антициклона. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-03T20:07+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Во вторник, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь со снегом, днем без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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