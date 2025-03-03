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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 марта
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Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-западной периферии холодного сибирского антициклона. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T19:38+0300
2025-03-03T19:38+0300
2025-03-03T20:07+0300
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погода в абхазии
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Во вторник, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь со снегом, днем без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 марта
19:38 03.03.2025 (обновлено: 20:07 03.03.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-западной периферии холодного сибирского антициклона.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Во вторник, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен дождь со снегом, днем без осадков.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.