https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/valeriy-bganba-podal-v-otstavku-1054004665.html
И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку
И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку
Sputnik Абхазия
Бганба был назначен на пост и.о. премьер-министра 20 ноября. Он сменил на этом посту Александра Анкваб, отставка которого была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиции после ноябрьских протестов.
2025-03-03T13:54+0300
2025-03-03T13:54+0300
2025-03-03T13:54+0300
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политика
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку, об этом он сообщил корреспонденту Sputnik.Кто будет исполнять обязанности главы Кабмина, ему неизвестно.Бганба был назначен на пост и.о. премьер-министра 20 ноября. Он сменил на этом посту Александра Анкваб, отставка которого была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиции после ноябрьских протестов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054002611.html
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валерий бганба подал в отставку
валерий бганба подал в отставку
И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку
Валерий Бганба с ноября 2024 года исполнял обязанности премьер-министра Абхазии.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку, об этом он сообщил корреспонденту Sputnik.
Кто будет исполнять обязанности главы Кабмина, ему неизвестно.
Бганба был назначен на пост и.о. премьер-министра 20 ноября. Он сменил на этом посту Александра Анкваб, отставка которого была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиции после ноябрьских протестов.