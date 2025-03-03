https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/valeriy-bganba-podal-v-otstavku-1054004665.html

И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку

И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку

Sputnik Абхазия

Бганба был назначен на пост и.о. премьер-министра 20 ноября. Он сменил на этом посту Александра Анкваб, отставка которого была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиции после ноябрьских протестов.

2025-03-03T13:54+0300

2025-03-03T13:54+0300

2025-03-03T13:54+0300

в абхазии

абхазия

политика

валерий бганба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/03/1054004116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f277f132b2e80365269a7caa86881bd.jpg

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку, об этом он сообщил корреспонденту Sputnik.Кто будет исполнять обязанности главы Кабмина, ему неизвестно.Бганба был назначен на пост и.о. премьер-министра 20 ноября. Он сменил на этом посту Александра Анкваб, отставка которого была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиции после ноябрьских протестов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054002611.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

валерий бганба подал в отставку