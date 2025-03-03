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ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента
ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента
Sputnik Абхазия
ЦИК Абхазии провел заседание комиссии, на котором были утверждены окончательные итого выборов президента, по результатам которых главой государства избран Бадра Гунба.
2025-03-03T12:56+0300
2025-03-03T12:56+0300
2025-03-03T13:16+0300
в абхазии
цик абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. ЦИК Абхазии провел заседание комиссии, на котором были утверждены окончательные итого выборов президента, по результатам которых главой государства избран Бадра Гунба.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73% и избран президентом Абхазии. Явка составила 70%.По словам главы ЦИК, 57% голосов были за Бадру Гунба, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные. За Адгура Ардзинба — 43%.Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/badra-gunba-pozdravleniya-1053999248.html
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цик абхазии итоги выборов президента 2025 год гунба
цик абхазии итоги выборов президента 2025 год гунба
ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента
12:56 03.03.2025 (обновлено: 13:16 03.03.2025)
Бадра Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. ЦИК Абхазии провел заседание комиссии, на котором были утверждены окончательные итого выборов президента, по результатам которых главой государства избран Бадра Гунба.
″ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия″, – сообщили в комиссии.
В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся
второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, Бадра Гунба получил
54,73% и избран президентом Абхазии. Явка составила 70%.
По словам
главы ЦИК, 57% голосов были за Бадру Гунба, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные. За Адгура Ардзинба — 43%.
Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет
через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.