https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054002611.html

ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента

ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента

Sputnik Абхазия

ЦИК Абхазии провел заседание комиссии, на котором были утверждены окончательные итого выборов президента, по результатам которых главой государства избран Бадра Гунба.

2025-03-03T12:56+0300

2025-03-03T12:56+0300

2025-03-03T13:16+0300

в абхазии

цик абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. ЦИК Абхазии провел заседание комиссии, на котором были утверждены окончательные итого выборов президента, по результатам которых главой государства избран Бадра Гунба.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73% и избран президентом Абхазии. Явка составила 70%.По словам главы ЦИК, 57% голосов были за Бадру Гунба, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные. За Адгура Ардзинба — 43%.Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/badra-gunba-pozdravleniya-1053999248.html

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