https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/vladimir-delba-1054006988.html

Владимир Делба назначен и.о. премьер-министра Абхазии

Владимир Делба назначен и.о. премьер-министра Абхазии

Sputnik Абхазия

Владимир Делба назначен и.о. премьер-министра Абхазии, заявил на пресс-конференции Бадра Гунба.Владимир Делба — вице-премьер, и.о. министра финансов Абхазии.

2025-03-03T14:35+0300

2025-03-03T14:35+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Владимир Делба назначен исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии, заявил на пресс-конференции избранный президент Абхазии Бадра Гунба.Владимир Делба — вице-премьер, и.о. министра финансов Абхазии."Нам необходимо проанализировать все шаги, которые были осуществлены ранее", — сказал Бадра Гунба, отвечая на вопрос о том, будет ли проведен аудит деятельности Валерия Бганба во время нахождения его в должности и.о. премьер-министра.Ранее стало известно, что и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку. Бганба был назначен на пост и.о. премьер-министра 20 ноября 2024 года. Он сменил на этом посту Александра Анкваб, отставка которого была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиции после ноябрьских протестов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/valeriy-bganba-podal-v-otstavku-1054004665.html

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