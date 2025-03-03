https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/vladimir-delba-1054006988.html
Владимир Делба назначен и.о. премьер-министра Абхазии
Владимир Делба назначен и.о. премьер-министра Абхазии
Sputnik Абхазия
Владимир Делба назначен и.о. премьер-министра Абхазии, заявил на пресс-конференции Бадра Гунба.Владимир Делба — вице-премьер, и.о. министра финансов Абхазии.
2025-03-03T14:35+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Владимир Делба назначен исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии, заявил на пресс-конференции избранный президент Абхазии Бадра Гунба.Владимир Делба — вице-премьер, и.о. министра финансов Абхазии."Нам необходимо проанализировать все шаги, которые были осуществлены ранее", — сказал Бадра Гунба, отвечая на вопрос о том, будет ли проведен аудит деятельности Валерия Бганба во время нахождения его в должности и.о. премьер-министра.Ранее стало известно, что и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку. Бганба был назначен на пост и.о. премьер-министра 20 ноября 2024 года. Он сменил на этом посту Александра Анкваб, отставка которого была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиции после ноябрьских протестов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/valeriy-bganba-podal-v-otstavku-1054004665.html
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Владимир Делба назначен и.о. премьер-министра Абхазии
14:35 03.03.2025 (обновлено: 14:46 03.03.2025)
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Владимир Делба назначен исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии, заявил на пресс-конференции избранный президент Абхазии Бадра Гунба.
Владимир Делба — вице-премьер, и.о. министра финансов Абхазии.
"Нам необходимо проанализировать все шаги, которые были осуществлены ранее", — сказал Бадра Гунба, отвечая на вопрос о том, будет ли проведен аудит деятельности Валерия Бганба во время нахождения его в должности и.о. премьер-министра.
Ранее стало
известно, что и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку. Бганба был назначен на пост и.о. премьер-министра 20 ноября 2024 года. Он сменил на этом посту Александра Анкваб, отставка которого была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиции после ноябрьских протестов.