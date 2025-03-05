https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/vladimir-putin-vstretilsya-s-badroy-gunba-1054038328.html

Владимир Путин встретился с Бадрой Гунба

Владимир Путин встретился с Бадрой Гунба

Sputnik Абхазия

Бадра Гунба был избран президентом по итогам выборов, состоявшихся 1 марта. Это первый официальный визит Гунба в Россию в качестве вновь избранного главы... 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T19:56+0300

2025-03-05T19:56+0300

2025-03-05T22:05+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Владимир Путин отметил особый характер отношений между Россией и Абхазией на встрече с избранным президентом Бадрой Гунба, сообщил Кремль. Он поздравил Гунба с победой на президентских выборах в Абхазии. Гунба в свою очередь отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке, и народ Абхазии, безусловно, ощущает эту поддержку."Именно благодаря вашей поддержке народа Абхазии и республики в целом сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения, главным образом с Российской Федерацией", - сказал избранный президент. Гунба поблагодарил российского лидера за помощь в реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны, проведение масштабной диспансеризации школьников и поддержку энергосистемы республики.ЭнергоотрасльОн также обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока электроэнергии. Президент отметил, что энергодефицит сохранится ориентировочно до середины апреля. "Но, к сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита – это ориентировочно до середины апреля – поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения тяжелых, острых проблем для нашей страны". Путин пообещал помочь в решении этого вопроса.Уровень воды в Джварском водохранилище находится на аварийной отметке в 410 метров, а должен быть выше 420. Обычно к середине февраля отметка достигала 440-450 метров.Из-за чрезвычайной ситуации в энергосистеме Бадра Гунба обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью.Двойное гражданствоВладимир Путин заявил, что даст указания доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству. Бадра Гунба напомнил, что соглашение по двойному гражданству уже ратифицировано парламентами стран. Водительские права российского образцаПутин поручит МВД России проработать вместе с абхазскими коллегами вопрос выдачи гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ, российских водительских удостоверений в ускоренном режиме. "Понимаю, что там может быть ограничена так называемая пропускная способность для желающих получить эти документы. Но я попрошу Министерство внутренних дел – они проработают вместе с вами и увеличат количество таких пунктов и количество личного состава сотрудников, которые помогли бы вам это оформить – не растягивая на годы вперед, а в более короткие сроки", - сказал российский лидер.Въезд в Россию гражданам РФ, имеющим двойное гражданство, на автомобилях без водительских удостоверений, выданных органами ГИБДД МВД России, с 1 апреля может быть ограничен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/rossiya-okazhet-dopolnitelnuyu-pomosch-abkhazii-po-uvelicheniyu-obemov-peretoka-elektroenergii-1054028053.html

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