Владимир Путин встретился с Бадрой Гунба
19:56 05.03.2025 (обновлено: 22:05 05.03.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провёл встречу с избранным президентом Абхазии Б. Гунбой
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Подписаться
Бадра Гунба был избран президентом по итогам выборов, состоявшихся 1 марта. Это первый официальный визит Гунба в Россию в качестве вновь избранного главы государства.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Владимир Путин отметил особый характер отношений между Россией и Абхазией на встрече с избранным президентом Бадрой Гунба, сообщил Кремль.
"Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией. Знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, и решения, которых люди ждут. Будем работать", - сказал Путин.
Он поздравил Гунба с победой на президентских выборах в Абхазии.
Гунба в свою очередь отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке, и народ Абхазии, безусловно, ощущает эту поддержку.
"Именно благодаря вашей поддержке народа Абхазии и республики в целом сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения, главным образом с Российской Федерацией", - сказал избранный президент.
Гунба поблагодарил российского лидера за помощь в реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны, проведение масштабной диспансеризации школьников и поддержку энергосистемы республики.
"Также, пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что наши ребята и сегодня продолжают совместно бороться за нашу правду на полях специальной военной операции. У нас десятки ребят, которые сложили свои головы. Мы оказываем поддержку семьям погибших. Для нас это очень важно – хранить память этих людей. И Республика в целом за эти годы направила сотни тонн гуманитарного груза бойцам, которые сегодня выполняют особые задачи. В этом смысле для нас общая Победа или и общее будущее", - добавил Гунба.
Энергоотрасль
Он также обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока электроэнергии.
Президент отметил, что энергодефицит сохранится ориентировочно до середины апреля.
"Но, к сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита – это ориентировочно до середины апреля – поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения тяжелых, острых проблем для нашей страны".
Путин пообещал помочь в решении этого вопроса.
Уровень воды в Джварском водохранилище находится на аварийной отметке в 410 метров, а должен быть выше 420. Обычно к середине февраля отметка достигала 440-450 метров.
Из-за чрезвычайной ситуации в энергосистеме Бадра Гунба обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью.
Двойное гражданство
Владимир Путин заявил, что даст указания доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству.
Бадра Гунба напомнил, что соглашение по двойному гражданству уже ратифицировано парламентами стран.
"Остается определить механизм, который позволит фактически начать предоставление двойного гражданства – российского гражданства – гражданам Республики Абхазия. Вы знаете, что благодаря вашей поддержке такого рода решение было принято и более 70% граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации. Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями, и, если такая возможность есть, мы бы хотели бы, чтобы такая программа была реализована".
Водительские права российского образца
Путин поручит МВД России проработать вместе с абхазскими коллегами вопрос выдачи гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ, российских водительских удостоверений в ускоренном режиме.
"Понимаю, что там может быть ограничена так называемая пропускная способность для желающих получить эти документы. Но я попрошу Министерство внутренних дел – они проработают вместе с вами и увеличат количество таких пунктов и количество личного состава сотрудников, которые помогли бы вам это оформить – не растягивая на годы вперед, а в более короткие сроки", - сказал российский лидер.
Въезд в Россию гражданам РФ, имеющим двойное гражданство, на автомобилях без водительских удостоверений, выданных органами ГИБДД МВД России, с 1 апреля может быть ограничен.
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провёл встречу с избранным президентом Абхазии Б. Гунбой
Президент Владимир Путин провёл встречу с избранным президентом Абхазии Б. Гунбой
© Sputnik / Сергей Бобылев/