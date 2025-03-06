https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/peskov-putin-i-gunba-na-vstreche-zatronuli-vopros-investsoglasheniya-1054043348.html

Песков: Путин и Гунба на встрече затронули вопрос инвестсоглашения

Песков: Путин и Гунба на встрече затронули вопрос инвестсоглашения

Sputnik Абхазия

Президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба в среду, 5 марта. 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T14:24+0300

2025-03-06T14:24+0300

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Путин и Гунба на встрече 5 марта обсудили вопрос инвестсоглашения, и оно должно учитывать интересы всех участников, заявил Дмитрий Песков. Предыдущая версия соглашения об инвестдеятельности не прошла процедуру ратификации в Народном Собрании Абхазии. Позже во время поездки в Москву Бадра Гунба обсудил этот вопрос с российскими коллегами. Он выразил надежду на то, что Москва и Сухум смогут учесть интересы граждан республики, абхазского бизнеса и инвесторов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/bartsits-investsoglasheniyu-1053723129.html

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