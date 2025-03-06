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Песков: Путин и Гунба на встрече затронули вопрос инвестсоглашения
Песков: Путин и Гунба на встрече затронули вопрос инвестсоглашения
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Президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба в среду, 5 марта. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Путин и Гунба на встрече 5 марта обсудили вопрос инвестсоглашения, и оно должно учитывать интересы всех участников, заявил Дмитрий Песков. Предыдущая версия соглашения об инвестдеятельности не прошла процедуру ратификации в Народном Собрании Абхазии. Позже во время поездки в Москву Бадра Гунба обсудил этот вопрос с российскими коллегами. Он выразил надежду на то, что Москва и Сухум смогут учесть интересы граждан республики, абхазского бизнеса и инвесторов.
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Песков: Путин и Гунба на встрече затронули вопрос инвестсоглашения
14:24 06.03.2025 (обновлено: 14:52 06.03.2025)
Президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба в среду, 5 марта.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Путин и Гунба на встрече 5 марта обсудили вопрос инвестсоглашения, и оно должно учитывать интересы всех участников, заявил Дмитрий Песков.
"Действительно, будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех... Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Предыдущая версия соглашения об инвестдеятельности не прошла процедуру ратификации в Народном Собрании Абхазии.
Позже во время поездки в Москву Бадра Гунба обсудил этот вопрос с российскими коллегами. Он выразил надежду на то, что Москва и Сухум смогут учесть интересы граждан республики, абхазского бизнеса и инвесторов.