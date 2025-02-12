https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/bartsits-investsoglasheniyu-1053723129.html
Барциц: мы начнем заново выстраивать работу по инвестсоглашению
Барциц: мы начнем заново выстраивать работу по инвестсоглашению
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Абхазия начнет заново выстраивать работу по инвестиционному соглашению с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты Олег Барциц в... 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T00:04+0300
2025-02-12T00:04+0300
2025-02-12T00:30+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
соглашение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043656174_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_75145cfbbde0c8ff3db8188bacb0db43.jpg
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Абхазия начнет заново выстраивать работу по инвестиционному соглашению с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты Олег Барциц в ходе теледебатов."С удовольствием отмечаю, что российские коллеги проявили конструктивную позицию по инвестсоглашению, и мы начнем заново выстраивать эту работу", — сказал он в ходе теледебатов.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире "Абхазского телевидения" 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-investsoglasheniya-1053643648.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043656174_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_de8782f4537d91bcf82c51f9a50e1ed5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, соглашение
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, соглашение
Барциц: мы начнем заново выстраивать работу по инвестсоглашению
00:04 12.02.2025 (обновлено: 00:30 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Абхазия начнет заново выстраивать работу по инвестиционному соглашению с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты Олег Барциц в ходе теледебатов.
"С удовольствием отмечаю, что российские коллеги проявили конструктивную позицию по инвестсоглашению, и мы начнем заново выстраивать эту работу", — сказал он в ходе теледебатов.
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят
в прямом эфире "Абхазского телевидения" 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.