https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/bartsits-investsoglasheniyu-1053723129.html

Барциц: мы начнем заново выстраивать работу по инвестсоглашению

Барциц: мы начнем заново выстраивать работу по инвестсоглашению

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Абхазия начнет заново выстраивать работу по инвестиционному соглашению с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты Олег Барциц в... 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Абхазия начнет заново выстраивать работу по инвестиционному соглашению с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты Олег Барциц в ходе теледебатов."С удовольствием отмечаю, что российские коллеги проявили конструктивную позицию по инвестсоглашению, и мы начнем заново выстраивать эту работу", — сказал он в ходе теледебатов.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире "Абхазского телевидения" 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-investsoglasheniya-1053643648.html

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