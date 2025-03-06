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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/pochti-20-novykh-kamer-videofiksatsii-ustanovili-na-dorogakh-abkhazii-1054052205.html
Почти 20 новых камер видеофиксации установили на дорогах Абхазии
Почти 20 новых камер видеофиксации установили на дорогах Абхазии
Sputnik Абхазия
Всего до конца 2025 года планируется установить 50 камер видеофиксации нарушений. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На дорогах Абхазии установили 18 новых камер, рассказал замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа. Чкадуа уточнил, что всего в рамках целевой программы на 2023-2025 годы в эксплуатацию введут 50 камер. Это позволит улучшить ситуацию на дорогах, снизит аварийность и число летальных ДТП.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/likhaya-sotnya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral-1054038824.html
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Почти 20 новых камер видеофиксации установили на дорогах Абхазии

18:28 06.03.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукРабота на посту ГАИ
Работа на посту ГАИ - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего до конца 2025 года планируется установить 50 камер видеофиксации нарушений.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На дорогах Абхазии установили 18 новых камер, рассказал замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа.
Они будут фиксировать превышение скорости, выезд на встречку, отсутствие ремня безопасности и разговор водителя по телефону во время движения.
Чкадуа уточнил, что всего в рамках целевой программы на 2023-2025 годы в эксплуатацию введут 50 камер. Это позволит улучшить ситуацию на дорогах, снизит аварийность и число летальных ДТП.
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