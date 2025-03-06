https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/pochti-20-novykh-kamer-videofiksatsii-ustanovili-na-dorogakh-abkhazii-1054052205.html

Почти 20 новых камер видеофиксации установили на дорогах Абхазии

Почти 20 новых камер видеофиксации установили на дорогах Абхазии

Sputnik Абхазия

Всего до конца 2025 года планируется установить 50 камер видеофиксации нарушений. 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T18:28+0300

2025-03-06T18:28+0300

2025-03-06T18:28+0300

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На дорогах Абхазии установили 18 новых камер, рассказал замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа. Чкадуа уточнил, что всего в рамках целевой программы на 2023-2025 годы в эксплуатацию введут 50 камер. Это позволит улучшить ситуацию на дорогах, снизит аварийность и число летальных ДТП.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/likhaya-sotnya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral-1054038824.html

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