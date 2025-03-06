https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/pochti-20-novykh-kamer-videofiksatsii-ustanovili-na-dorogakh-abkhazii-1054052205.html
Почти 20 новых камер видеофиксации установили на дорогах Абхазии
Почти 20 новых камер видеофиксации установили на дорогах Абхазии
Sputnik Абхазия
Всего до конца 2025 года планируется установить 50 камер видеофиксации нарушений. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T18:28+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На дорогах Абхазии установили 18 новых камер, рассказал замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа. Чкадуа уточнил, что всего в рамках целевой программы на 2023-2025 годы в эксплуатацию введут 50 камер. Это позволит улучшить ситуацию на дорогах, снизит аварийность и число летальных ДТП.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/likhaya-sotnya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral-1054038824.html
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Почти 20 новых камер видеофиксации установили на дорогах Абхазии
Всего до конца 2025 года планируется установить 50 камер видеофиксации нарушений.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На дорогах Абхазии установили 18 новых камер, рассказал замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа.
Они будут фиксировать превышение скорости, выезд на встречку, отсутствие ремня безопасности и разговор водителя по телефону во время движения.
Чкадуа уточнил, что всего в рамках целевой программы на 2023-2025 годы в эксплуатацию введут 50 камер. Это позволит улучшить ситуацию на дорогах, снизит аварийность и число летальных ДТП.