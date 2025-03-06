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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 марта

Sputnik Абхазия

Синоптическая обстановка на черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет под влиянием антициклона. 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T18:07+0300

2025-03-06T18:07+0300

2025-03-06T18:07+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В пятницу, 7 марта, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.

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абхазия, погода в абхазии