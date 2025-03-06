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Россия обеспечит электричеством Абхазию в период дефицита
Россия обеспечит электричеством Абхазию в период дефицита
Sputnik Абхазия
Из-за низкого притока воды в Джварское водохранилище осенью и зимой Абхазия испытывает дефицит электроэнергии, вводятся веерные отключения. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T13:51+0300
2025-03-06T13:51+0300
2025-03-06T14:52+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Россия обеспечит электричеством Абхазию в период дефицита, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В осенне-зимний период республика испытывает дефицит электричества из-за низкого притока воды в Джварское водохранилище ИнгурГЭС. В стране вводятся веерные отключения. Для обеспечения светом западных районов запрашивается переток из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/rossiya-okazhet-dopolnitelnuyu-pomosch-abkhazii-po-uvelicheniyu-obemov-peretoka-elektroenergii-1054028053.html
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Россия обеспечит электричеством Абхазию в период дефицита
13:51 06.03.2025 (обновлено: 14:52 06.03.2025)
Из-за низкого притока воды в Джварское водохранилище осенью и зимой Абхазия испытывает дефицит электроэнергии, вводятся веерные отключения.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Россия обеспечит электричеством Абхазию в период дефицита, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне. Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", — заявил он на брифинге.
В осенне-зимний период республика испытывает дефицит электричества из-за низкого притока воды в Джварское водохранилище ИнгурГЭС. В стране вводятся веерные отключения. Для обеспечения светом западных районов запрашивается переток из России.