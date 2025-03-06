https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/rossiya-peredast-abkhazii-kriminalisticheskoe-oborudovanie-na-22-milliona-rubley-1054043711.html
Россия передаст Абхазии криминалистическое оборудование на 22 миллиона рублей
Россия передаст Абхазии криминалистическое оборудование на 22 миллиона рублей
Sputnik Абхазия
Сотрудничество между Абхазией и Россией обсудили на встрече в Москве представители министерств юстиции двух стран. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T15:31+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Россия передаст Абхазии экспертно-криминалистическое оборудование стоимостью около 22 миллионов рублей, сообщили Sputnik в пресс-службе Минюста республики.Переданные 23 единицы техники повысят качество судебно-экспретной деятельности в Абхазии и укрепят техбазу Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз, уточнили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/issledovanie-abkhazskaya-molodezh-vosprinimaet-rossiyu-kak-druga-i-ravnogo-partnera-1054032272.html
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Россия передаст Абхазии криминалистическое оборудование на 22 миллиона рублей
15:31 06.03.2025 (обновлено: 15:45 06.03.2025)
Сотрудничество между Абхазией и Россией обсудили на встрече в Москве представители министерств юстиции двух стран.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Россия передаст Абхазии экспертно-криминалистическое оборудование стоимостью около 22 миллионов рублей, сообщили Sputnik в пресс-службе Минюста республики.
Укрепление взаимоотношений между странами и реализацию программы сотрудничества на 2024-2025 годы обсудили в Москве замминистра юстиции Абхазии Руслан Лагвилава и первый замминистра юстиции России Евгений Забарчук.
Переданные 23 единицы техники повысят качество судебно-экспретной деятельности в Абхазии и укрепят техбазу Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз, уточнили в ведомстве.