https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/rossiya-peredast-abkhazii-kriminalisticheskoe-oborudovanie-na-22-milliona-rubley-1054043711.html

Россия передаст Абхазии криминалистическое оборудование на 22 миллиона рублей

Россия передаст Абхазии криминалистическое оборудование на 22 миллиона рублей

Sputnik Абхазия

Сотрудничество между Абхазией и Россией обсудили на встрече в Москве представители министерств юстиции двух стран. 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T15:31+0300

2025-03-06T15:31+0300

2025-03-06T15:45+0300

в абхазии

абхазия

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102272/33/1022723370_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a31cece5e040569329154fc61988cff5.jpg

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Россия передаст Абхазии экспертно-криминалистическое оборудование стоимостью около 22 миллионов рублей, сообщили Sputnik в пресс-службе Минюста республики.Переданные 23 единицы техники повысят качество судебно-экспретной деятельности в Абхазии и укрепят техбазу Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз, уточнили в ведомстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/issledovanie-abkhazskaya-molodezh-vosprinimaet-rossiyu-kak-druga-i-ravnogo-partnera-1054032272.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия