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Задержаны семеро нападавших на избирательный участок в Цандрыпше
Задержаны семеро нападавших на избирательный участок в Цандрыпше
Sputnik Абхазия
Нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш произошло во время второго тура президентских выборов 1 марта. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T10:51+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Семерых участников нападения на избирательный участок в Цандрыпше задержали в ночь с 5 на 6 марта, сообщает "Апсны.Иахьа" со ссылкой на МВД Абхазии.У них изъяли большое количество оружия — автоматы, пистолеты и гранаты. Ранее по факту нападения правоохранители задержали еще троих человек: Рафаэля Гуазаа, Игоря Орчукба и Нурика Смыр. Нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш произошло во время второго тура президентских выборов 1 марта. Преступники открыли стрельбу, перевернули урну с бюллетенями. Пытаясь скрыться, они не реагировали на требования ДПС остановиться и совершили противоправные действия, направленные на угрозу жизни и здоровью сотрудников поста "Мюссера".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/kiut-napavshie-na-izbiratelnyy-uchastok-v-abkhazii-khoteli-sorvat-vybory-prezidenta--1054036801.html
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Задержаны семеро нападавших на избирательный участок в Цандрыпше
10:51 06.03.2025 (обновлено: 12:43 06.03.2025)
Нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш произошло во время второго тура президентских выборов 1 марта.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik.
Семерых участников нападения на избирательный участок в Цандрыпше задержали в ночь с 5 на 6 марта, сообщает
"Апсны.Иахьа" со ссылкой на МВД Абхазии.
Это 46-летний Адамур Пачалия, 49-летний Батал Пачалия, 33-летний Тимур Пачулия, 46-летний Алхас Миканба, 44-летний Анри Хагба, 50-летний Ахра Пачалия, 35-летний Саид Ардзинба.
У них изъяли большое количество оружия — автоматы, пистолеты и гранаты.
Ранее по факту нападения правоохранители задержали еще троих человек: Рафаэля Гуазаа, Игоря Орчукба и Нурика Смыр.
Нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш произошло во время второго тура президентских выборов 1 марта. Преступники открыли стрельбу, перевернули урну с бюллетенями. Пытаясь скрыться, они не реагировали на требования ДПС остановиться и совершили противоправные действия, направленные на угрозу жизни и здоровью сотрудников поста "Мюссера".