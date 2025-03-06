https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/zaderzhany-semero-napadavshikh-na-izbiratelnyy-uchastok-v-tsandrypshe-1054039672.html

Задержаны семеро нападавших на избирательный участок в Цандрыпше

Задержаны семеро нападавших на избирательный участок в Цандрыпше

Sputnik Абхазия

Нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш произошло во время второго тура президентских выборов 1 марта. 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T10:51+0300

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Семерых участников нападения на избирательный участок в Цандрыпше задержали в ночь с 5 на 6 марта, сообщает "Апсны.Иахьа" со ссылкой на МВД Абхазии.У них изъяли большое количество оружия — автоматы, пистолеты и гранаты. Ранее по факту нападения правоохранители задержали еще троих человек: Рафаэля Гуазаа, Игоря Орчукба и Нурика Смыр. Нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш произошло во время второго тура президентских выборов 1 марта. Преступники открыли стрельбу, перевернули урну с бюллетенями. Пытаясь скрыться, они не реагировали на требования ДПС остановиться и совершили противоправные действия, направленные на угрозу жизни и здоровью сотрудников поста "Мюссера".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/kiut-napavshie-na-izbiratelnyy-uchastok-v-abkhazii-khoteli-sorvat-vybory-prezidenta--1054036801.html

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