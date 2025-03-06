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Житель Ткуарчалского района задержан по подозрению в убийстве женщины
Житель Ткуарчалского района задержан по подозрению в убийстве женщины
Sputnik Абхазия
Сообщения о пропаже жительницы Уарчи Лии Гурцкая появились 2 марта. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T13:26+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Житель Ткуарчалского района задержан по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.2 марта в ОВД поступило заявление о пропаже Гурцкая, ее тело с признаками насильственной смерти позднее обнаружили в лесном массиве в 50 метрах от республиканской трассы в направлении Очамчыры. Расследование проводит прокуратура Очамчырского района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/zaderzhany-semero-napadavshikh-na-izbiratelnyy-uchastok-v-tsandrypshe-1054039672.html
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абхазия, новости, мвд абхазии
Житель Ткуарчалского района задержан по подозрению в убийстве женщины
13:26 06.03.2025 (обновлено: 14:55 06.03.2025)
Сообщения о пропаже жительницы Уарчи Лии Гурцкая появились 2 марта.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik.
Житель Ткуарчалского района задержан по подозрению в убийстве, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
34-летний Беглар Чачуа подозревается в убийстве 59-летней жительницы села Уарча Лии Гурцкая.
2 марта в ОВД поступило заявление о пропаже Гурцкая, ее тело с признаками насильственной смерти позднее обнаружили в лесном массиве в 50 метрах от республиканской трассы в направлении Очамчыры.
Расследование проводит прокуратура Очамчырского района.