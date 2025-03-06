https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/zhitel-tkuarchalskogo-rayona-zaderzhan-po-podozreniyu-v-ubiystve-zhenschiny-1054042159.html

Житель Ткуарчалского района задержан по подозрению в убийстве женщины

Житель Ткуарчалского района задержан по подозрению в убийстве женщины

Sputnik Абхазия

Сообщения о пропаже жительницы Уарчи Лии Гурцкая появились 2 марта. 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T13:26+0300

2025-03-06T13:26+0300

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Житель Ткуарчалского района задержан по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.2 марта в ОВД поступило заявление о пропаже Гурцкая, ее тело с признаками насильственной смерти позднее обнаружили в лесном массиве в 50 метрах от республиканской трассы в направлении Очамчыры. Расследование проводит прокуратура Очамчырского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/zaderzhany-semero-napadavshikh-na-izbiratelnyy-uchastok-v-tsandrypshe-1054039672.html

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