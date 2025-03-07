https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/alleya-geroev-abkhazii-poyavilas-v-sukhume-1054058385.html

Аллею Героев Абхазии высадили в Сухуме к 80-летию Победы

Аллею Героев Абхазии высадили в Сухуме к 80-летию Победы

Sputnik Абхазия

В 2025 году в России, Абхазии и многих странах постсоветского пространства отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T14:46+0300

2025-03-07T14:46+0300

2025-03-07T15:25+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Аллея Героев Абхазии появилась в Сухуме. 80 деревьев оливы, фотинии, османтуса, камелии и каллистемона высадили в парке имени Тараса Шамба. Акция посвящена памяти погибших фронтовиков и приурочена к 80-летию Победы. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба принял участие в мероприятии и отметил важность сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны. Он напомнил, что 22 выходца из Абхазии стали Героями Советского Союза, и это служит показателем того, что на абхазской земле всегда существовали защитники, храбрые и ответственные люди.Акция сегодня также состоялась в Гале и Ткуарчале, а в мае высадка деревьев планируется в Гудауте. Она проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rf-abkhaziya-pamyatniki-memorialy-1053649502.html

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абхазия, новости, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне