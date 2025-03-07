https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/gunba-pogovoril-s-gospitalizirovannym-v-bolnitsu-gagloevym-1054057844.html

Гунба пожелал здоровья госпитализированному Гаглоеву

Гунба пожелал здоровья госпитализированному Гаглоеву

Sputnik Абхазия

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был вчера госпитализирован с гипертоническим кризом. 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T13:32+0300

2025-03-07T13:32+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, госпитализированным вчера во Владикавказе. 6 марта Алан Гаглоев госпитализирован в кардиологию Республиканской клинической больницы Владикавказа с гипертоническими кризом. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, сейчас состояние Гаглоева стабильно, он находится под постоянным наблюдением медиков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/badra-gunba-pozdravleniya-1053999248.html

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