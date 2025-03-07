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Гунба пожелал здоровья госпитализированному Гаглоеву
Гунба пожелал здоровья госпитализированному Гаглоеву
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был вчера госпитализирован с гипертоническим кризом. 07.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-07T13:32+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, госпитализированным вчера во Владикавказе. 6 марта Алан Гаглоев госпитализирован в кардиологию Республиканской клинической больницы Владикавказа с гипертоническими кризом. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, сейчас состояние Гаглоева стабильно, он находится под постоянным наблюдением медиков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/badra-gunba-pozdravleniya-1053999248.html
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Гунба пожелал здоровья госпитализированному Гаглоеву
13:32 07.03.2025 (обновлено: 15:26 07.03.2025)
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был вчера госпитализирован с гипертоническим кризом.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, госпитализированным вчера во Владикавказе.
Гунба пожелал Гаглоеву скорейшего выздоровления, тот, в свою очередь, поблагодарил абхазского коллегу за поддержку.
6 марта Алан Гаглоев госпитализирован в кардиологию Республиканской клинической больницы Владикавказа с гипертоническими кризом.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, сейчас состояние Гаглоева стабильно, он находится под постоянным наблюдением медиков.