https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/badra-gunba-pozdravleniya-1053999248.html

Бадре Гунба продолжают поступать поздравления в связи с победой на выборах

Бадре Гунба продолжают поступать поздравления в связи с победой на выборах

Sputnik Абхазия

Поздравительную телеграмму направили глава Южной Осетии, зампред Совбеза России. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-02T22:10+0300

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2025-03-02T22:10+0300

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Бадре Гунба продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах Абхазии.Поздравительную телеграмму направил глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Он подчеркнул, что две республики объединены общими ценностями и историческими испытаниями, и выразил уверенность в том, что под руководством Гунба отношения между ними будут укрепляться.Гаглоев выразил готовность к расширению братских отношений между республиками по всем направлениям.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что победа Гунба свидетельствует о широкой поддержке его политической программы, включающей укрепление абхазо-российских связей и добавил, что Москва высоко ценит вклад Сухума в поддержание безопасности и стабильности в Закавказье.Медведев пожелал Гунба доброго здоровья и успехов на ответственном посту, а гражданам Абхазии - мира и благополучия.Свои поздравления Бадре Гунба направил экс-кандидат в президенты Роберт Аршба, набравший 7,54% в первом туре. Он пожелал избранному главе государства успехов в служении народу Абхазии.В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/putin-pozdravil-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053993835.html

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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, бадра гунба, поздравления, россия, южная осетия, дмитрий медведев, политика