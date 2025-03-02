https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/badra-gunba-pozdravleniya-1053999248.html
Бадре Гунба продолжают поступать поздравления в связи с победой на выборах
Бадре Гунба продолжают поступать поздравления в связи с победой на выборах
Sputnik Абхазия
Поздравительную телеграмму направили глава Южной Осетии, зампред Совбеза России. 02.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-02T22:10+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Бадре Гунба продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах Абхазии.Поздравительную телеграмму направил глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Он подчеркнул, что две республики объединены общими ценностями и историческими испытаниями, и выразил уверенность в том, что под руководством Гунба отношения между ними будут укрепляться.Гаглоев выразил готовность к расширению братских отношений между республиками по всем направлениям.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что победа Гунба свидетельствует о широкой поддержке его политической программы, включающей укрепление абхазо-российских связей и добавил, что Москва высоко ценит вклад Сухума в поддержание безопасности и стабильности в Закавказье.Медведев пожелал Гунба доброго здоровья и успехов на ответственном посту, а гражданам Абхазии - мира и благополучия.Свои поздравления Бадре Гунба направил экс-кандидат в президенты Роберт Аршба, набравший 7,54% в первом туре. Он пожелал избранному главе государства успехов в служении народу Абхазии.В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/putin-pozdravil-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053993835.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, бадра гунба, поздравления, россия, южная осетия, дмитрий медведев, политика
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, бадра гунба, поздравления, россия, южная осетия, дмитрий медведев, политика
Бадре Гунба продолжают поступать поздравления в связи с победой на выборах
Поздравительную телеграмму направили глава Южной Осетии, зампред Совбеза России.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Бадре Гунба продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах Абхазии.
Поздравительную телеграмму направил глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Он подчеркнул, что две республики объединены общими ценностями и историческими испытаниями, и выразил уверенность в том, что под руководством Гунба отношения между ними будут укрепляться.
"Уверен, что под Вашим руководством наши дружеские и союзнические отношения будут укрепляться и развиваться, способствуя миру, стабильности и процветанию в регионе", - говорится в тексте.
Гаглоев выразил готовность к расширению братских отношений между республиками по всем направлениям.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что победа Гунба свидетельствует о широкой поддержке его политической программы, включающей укрепление абхазо-российских связей и добавил, что Москва высоко ценит вклад Сухума в поддержание безопасности и стабильности в Закавказье.
"Победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке народом Абхазии Вашей политической программы, включая поступательное социально-экономическое развитие страны и укрепление союзнических связей с Российской Федерацией", - говорится в поздравлении, текст которого распространил секретариат зампреда СБ РФ.
Медведев пожелал Гунба доброго здоровья и успехов на ответственном посту, а гражданам Абхазии - мира и благополучия.
Свои поздравления Бадре Гунба направил экс-кандидат в президенты Роберт Аршба, набравший 7,54% в первом туре. Он пожелал избранному главе государства успехов в служении народу Абхазии.
В Абхазии подвели
предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал
Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.