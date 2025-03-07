https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/komissiyu-po-provedeniyu-meropriyatiy-k-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-ardzinba-sozdali-v-abkhazii-1054063122.html
Комиссию по проведению мероприятий к 80-летию со дня рождения Ардзинба создали в Абхазии
Комиссию по проведению мероприятий к 80-летию со дня рождения Ардзинба создали в Абхазии
Sputnik Абхазия
Владислав Ардзинба — первый президент Абхазии, родился 14 мая 1945 года в Эшере. Он ушел из жизни 4 марта 2010 года в возрасте 64 лет. 07.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-07T15:41+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ о создании комиссии по проведению памятных мероприятий к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба.В состав комиссии вошли представители министерств и ведомств, СМИ, Парламента, Музея Боевой Славы, АГУ, Академии Наук, общественных организаций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/fotovystavka-15-let-bez-vladislava-otkrylas-v-gosudarstvennom-muzee-boevoy-slavy--1054029548.html
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абхазия, новости, владислав ардзинба
Комиссию по проведению мероприятий к 80-летию со дня рождения Ардзинба создали в Абхазии
Владислав Ардзинба — первый президент Абхазии, родился 14 мая 1945 года в Эшере. Он ушел из жизни 4 марта 2010 года в возрасте 64 лет.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ о создании комиссии по проведению памятных мероприятий к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба.
Ее возглавил и.о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.
В состав комиссии вошли представители министерств и ведомств, СМИ, Парламента, Музея Боевой Славы, АГУ, Академии Наук, общественных организаций.