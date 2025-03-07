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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/kontsert-s-uchastiem-abkhazskikh-i-rossiyskikh-zvezd-zavershilsya-v-sukhume-1054066651.html
Концерт с участием абхазских и российских звезд завершился в Сухуме
Концерт с участием абхазских и российских звезд завершился в Сухуме
Sputnik Абхазия
Праздничное мероприятие было приурочено к Международному женскому дню 8 Марта. 07.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Большой праздничный концерт с участием абхазских и российских звезд прошел в Сухуме. Более двух часов зрители практически всех возрастов танцевали на площади Свободы и подпевали любимым артистам. Перед началом выступления с наступающим праздником жительниц столицы поздравили избранный президент Абхазии Бадра Гунба, российский посол Михаил Шургалин, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.После официальной части на сцену вышли "Руки вверх!", Mia Boyka, Хатуна Тарба, Хабиб, Ильда Кучуберия, Тимур Тания, Игорь Николаев и многие другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/prazdnichnyy-kontsert-k-8-marta-otkrylsya-v-sukhume-1054065766.html
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абхазия, новости, культура

Концерт с участием абхазских и российских звезд завершился в Сухуме

20:59 07.03.2025
© SputnikКонцерт в честь 8 марта в Сухуме
Концерт в честь 8 марта в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2025
© Sputnik
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Праздничное мероприятие было приурочено к Международному женскому дню 8 Марта.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Большой праздничный концерт с участием абхазских и российских звезд прошел в Сухуме.
Более двух часов зрители практически всех возрастов танцевали на площади Свободы и подпевали любимым артистам.
Перед началом выступления с наступающим праздником жительниц столицы поздравили избранный президент Абхазии Бадра Гунба, российский посол Михаил Шургалин, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
После официальной части на сцену вышли "Руки вверх!", Mia Boyka, Хатуна Тарба, Хабиб, Ильда Кучуберия, Тимур Тания, Игорь Николаев и многие другие.
Концерт в честь 8 марта в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2025
В Абхазии
Праздничный концерт к 8 Марта открылся в Сухуме
18:54
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