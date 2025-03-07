https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/kontsert-s-uchastiem-abkhazskikh-i-rossiyskikh-zvezd-zavershilsya-v-sukhume-1054066651.html

Концерт с участием абхазских и российских звезд завершился в Сухуме

Концерт с участием абхазских и российских звезд завершился в Сухуме

Sputnik Абхазия

Праздничное мероприятие было приурочено к Международному женскому дню 8 Марта. 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T20:59+0300

2025-03-07T20:59+0300

2025-03-07T20:59+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/07/1054065107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85a4e8e5f2247590febaf4c949aa8538.png

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Большой праздничный концерт с участием абхазских и российских звезд прошел в Сухуме. Более двух часов зрители практически всех возрастов танцевали на площади Свободы и подпевали любимым артистам. Перед началом выступления с наступающим праздником жительниц столицы поздравили избранный президент Абхазии Бадра Гунба, российский посол Михаил Шургалин, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.После официальной части на сцену вышли "Руки вверх!", Mia Boyka, Хатуна Тарба, Хабиб, Ильда Кучуберия, Тимур Тания, Игорь Николаев и многие другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/prazdnichnyy-kontsert-k-8-marta-otkrylsya-v-sukhume-1054065766.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культура