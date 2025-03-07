https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/prazdnichnyy-kontsert-k-8-marta-otkrylsya-v-sukhume-1054065766.html

Праздничный концерт к 8 Марта открылся в Сухуме

Праздничный концерт к 8 Марта открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

На сцене выступят такие звезды, как "Руки вверх!", Игорь Николаев, Хабиб, Тимур Тания, Ильда Кучуберия и другие. 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T18:54+0300

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2025-03-07T18:54+0300

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Большой праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, открылся на площади Свободы в Сухуме. Мероприятие посетили члены Кабинета министров, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов, руководство столицы. Площадь Свободы заполнена людьми, многие из них пришли с абхазскими и российскими флагами.Перед выступлением артистов избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Он отметил важную роль женщин в годы Отечественной войны народа Абхазии и в послевоенное время. "Без наших женщин немыслимо построение современного абхазского государства. Вы развиваете науку, культуру, искусство, бизнес, активно участвуете в работе органов государственной власти", — подчеркнул он.Посол России Михаил Шургалин, в свою очередь, отметил, что выступление абхазских и российских артистов на одной сцене символизирует развитие гуманитарного сотрудничества между странами.Он добавил, что концерты российских артистов, театральных трупп и танцевальных коллективов в республике всегда собирали аншлаги, и добавил, что в этом году зрителей ждут новые приятные сюрпризы.В большом праздничном концерте примут участие известные российские исполнители – группа "Руки вверх!", Mia Boyka, Хабиб, Игорь Николаев, а также абхазские артисты Тимур Тания, Гоча Пачулия, Ильда Кучуберия, Хатуна Тарба, творческие коллективы республики. Специальный гость – герой Советского Союза, автор и исполнитель песен – отец Киприан. Концерт организован по инициативе Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" при содействии Министерства культуры Абхазии и администрации города Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/novikov-abkhaziya-i-rossiya-realizuyut-tselyy-ryad-patrioticheskikh-proektov-1054064561.html

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