Новиков: Абхазия и Россия реализуют целый ряд патриотических проектов

"В России осталось всего 8 тысяч фронтовиков. Эти акции они нужны не им, они нужны именно детям, для того чтобы они знали, какой подвиг народ, - именно народ, а не только армия, - народ совершил 80 лет назад, потому что, если мы будем об этом помнить, тогда это не повторится вновь", - подчеркнул он.