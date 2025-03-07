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Новиков: Абхазия и Россия реализуют целый ряд патриотических проектов
Новиков: Абхазия и Россия реализуют целый ряд патриотических проектов
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7 марта в Сухуме, Ткуарчале и Гале высадили аллеи деревьев в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию Победы. 07.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-07T17:33+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Абхазия и Россия совместно реализуют целый набор патриотических проектов, заявил начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков.Среди них "Поезд Победы", приехавший в Сухум 23 февраля, восстановление мемориалов погибшим воинам, акция "Сад памяти", которая прошла сегодня в Сухуме, Ткуарчале и Гале. 7 марта в Сухуме высадили аллеи деревьев в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию Победы, 80 деревьев оливы, фотинии, османтуса, камелии и каллистемона высадили в парке имени Тараса Шамба. Такие же акции сегодня прошли в Гале и Ткуарчале, а мае аллею высадят в Гудауте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/alleya-geroev-abkhazii-poyavilas-v-sukhume-1054058385.html
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абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
Новиков: Абхазия и Россия реализуют целый ряд патриотических проектов
17:33 07.03.2025 (обновлено: 18:08 07.03.2025)
7 марта в Сухуме, Ткуарчале и Гале высадили аллеи деревьев в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию Победы.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Абхазия и Россия совместно реализуют целый набор патриотических проектов, заявил начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Среди них "Поезд Победы", приехавший в Сухум 23 февраля, восстановление мемориалов погибшим воинам, акция "Сад памяти", которая прошла сегодня в Сухуме, Ткуарчале и Гале.
"В России осталось всего 8 тысяч фронтовиков. Эти акции они нужны не им, они нужны именно детям, для того чтобы они знали, какой подвиг народ, - именно народ, а не только армия, - народ совершил 80 лет назад, потому что, если мы будем об этом помнить, тогда это не повторится вновь", - подчеркнул он.
7 марта в Сухуме высадили аллеи деревьев в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию Победы, 80 деревьев оливы, фотинии, османтуса, камелии и каллистемона высадили в парке имени Тараса Шамба. Такие же акции сегодня прошли в Гале и Ткуарчале, а мае аллею высадят в Гудауте.