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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8, 9 и 10 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8, 9 и 10 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления с теплыми массами воздуха. 07.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-07T20:11+0300
2025-03-07T20:11+0300
2025-03-07T23:31+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В выходные дни 8, 9 и 10 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8, 9 и 10 марта
20:11 07.03.2025 (обновлено: 23:31 07.03.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В выходные дни 8, 9 и 10 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.