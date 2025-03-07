https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-8-9-i-10-marta-1054066873.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8, 9 и 10 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8, 9 и 10 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления с теплыми массами воздуха. 07.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В выходные дни 8, 9 и 10 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

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абхазия, погода в абхазии