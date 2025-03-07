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Средства ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 07.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-07T08:51+0300
2025-03-07T08:51+0300
2025-03-07T11:47+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 39 украинских беспилотников, сообщили в российском Министерстве обороны.Семь беспилотников поразили над Курской областью, три – над Азовским морем, по одному – над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/osvobozhden-naselennyy-punkt-andreevka-v-dnr-1054041378.html
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новости, россия, украина
Средства ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников
08:51 07.03.2025 (обновлено: 11:47 07.03.2025)
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 39 украинских беспилотников, сообщили в российском Министерстве обороны.
14 БпЛА сбили над Крымом, 12 – над акваторией Черного моря.
Семь беспилотников поразили над Курской областью, три – над Азовским морем, по одному – над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.