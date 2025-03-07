https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/sredstva-pvo-za-noch-sbili-39-ukrainskikh-bespilotnikov-1054055350.html

Средства ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников

Sputnik Абхазия

Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T08:51+0300

2025-03-07T08:51+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 39 украинских беспилотников, сообщили в российском Министерстве обороны.Семь беспилотников поразили над Курской областью, три – над Азовским морем, по одному – над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/osvobozhden-naselennyy-punkt-andreevka-v-dnr-1054041378.html

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