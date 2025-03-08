Самые главные в мире

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Sputnik Абхазия
Алексей Ломия, Sputnik 08.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-08T18:30+0300
2025-03-08T18:30+0300
2025-03-08T18:48+0300
международный женский день
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Алексей Ломия, SputnikСовсем недавно все информационное пространство всколыхнул ролик, на котором мама прикрывает собой малыша. Ужасное видео запечатлело, как разъяренный, сбежавший от хозяев кобель бойцовой породы пытается оттащить женщину, чтобы достать из-под нее ребенка. В описании было пояснение: мать гуляла с сыном, когда на них неожиданно напал пес, и не просто дворняга, а стаффордширский терьер. Это очень сильная и порой слишком агрессивная, непредсказуемая порода. В некоторых странах их даже запрещают разводить и содержать именно из-за неадекватности и агрессивности. И вот такой пес напал на ребенка и пытался покусать. Мама, не раздумывая, бросилась защищать свое чадо. Чтобы обезопасить сына, мать уложила его на снег и собой закрыла от обезумевшей собаки. Почти полчаса продолжалось это нападение. Ни прохожие, не крики матери не могли остановить зверя. И только с приездом полиции, с применением технических средств удалось обуздать собаку. Главный итог – ребенок спасен, хоть и испытал тяжелую психологическую травму, и сильно пострадавшая от нападения мама – вплоть до открытого перелома кости – но счастливая, что смогла уберечь сына.Инстинкт как основа мирозданияНе могу не вспомнить другое видео, которое стало чуть ли не рекордсменом по показам в сети. Уточка посреди поля пшеницы отважно встала на защиту своих питомцев, которые даже еще не вылупились из яиц. На нее надвигается огромный комбайн, вот-вот перемелет своими агрегатами, а она, вроде бы от паники и страха должна бы улететь или убежать, но нет, грозно привстала навстречу опасности и распростертыми крыльями отчаянно пытается прикрыть свое потомство. Просто до слез. Видимо, так задумано Творцом и природой, что именно быть мамой – самое главное в этом мире. Мамы, даже когда вынашивают ребеночка, когда они еще нераздельное целое, уже говорят ему ласковые слова, поют ему песенки, ласкают и уже любят больше, чем кого-либо. Самоотверженность, с которой мамы холят и лелеют своих деток, не знают границ. Мамы порой даже забывают о себе, о таких вроде бы элементарных моментах как выспаться, поесть, посмотреть в зеркало. Самым большим смыслом существования становится ребенок. И это дорогого стоит. Это и есть основа мироздания, в этом заключается развитие цивилизации. И если внимательно прочитать нашу историю, вдуматься в причинно-следственные связи эволюции, можно догадаться, что в итоге все вокруг этого, вокруг и для Женщины. И не просто как прекрасного человеческого существа, а именно Матери.Все ради васИменно ради женщин мужчины создавали более комфортную среду обитания, изобретали орудия труда, корабли, машины, самолеты. Защищая их, шли на войну, совершали подвиги. Воспевали в стихах и поэмах, писали картины, ваяли скульптуры. В конце концов, становились мужчинами в полном смысле этого слова ради них.Только в таком случае есть надежда, что все вокруг не рухнет, что прекратятся войны и разрушения, а цивилизация достигнет такого уровня, что всем вокруг будет очень комфортно и счастливо жить.Всем нашим женщинам желаю счастья и добра! Чтобы вы были всегда красивыми, желанными и востребованными! С праздником!Мнение автора может не отражать позиции редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/zhenskiy-vopros-v-abkhazii-prosto-uvazheniya-i-pochitaniya-malo-1054057642.html
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международный женский день, мнение, авторы, колумнисты
международный женский день, мнение, авторы, колумнисты
Совсем недавно все информационное пространство всколыхнул ролик, на котором мама прикрывает собой малыша. Ужасное видео запечатлело, как разъяренный, сбежавший от хозяев кобель бойцовой породы пытается оттащить женщину, чтобы достать из-под нее ребенка. В описании было пояснение: мать гуляла с сыном, когда на них неожиданно напал пес, и не просто дворняга, а стаффордширский терьер. Это очень сильная и порой слишком агрессивная, непредсказуемая порода. В некоторых странах их даже запрещают разводить и содержать именно из-за неадекватности и агрессивности.
И вот такой пес напал на ребенка и пытался покусать. Мама, не раздумывая, бросилась защищать свое чадо. Чтобы обезопасить сына, мать уложила его на снег и собой закрыла от обезумевшей собаки. Почти полчаса продолжалось это нападение. Ни прохожие, не крики матери не могли остановить зверя. И только с приездом полиции, с применением технических средств удалось обуздать собаку. Главный итог – ребенок спасен, хоть и испытал тяжелую психологическую травму, и сильно пострадавшая от нападения мама – вплоть до открытого перелома кости – но счастливая, что смогла уберечь сына.
Инстинкт как основа мироздания
Не могу не вспомнить другое видео, которое стало чуть ли не рекордсменом по показам в сети. Уточка посреди поля пшеницы отважно встала на защиту своих питомцев, которые даже еще не вылупились из яиц. На нее надвигается огромный комбайн, вот-вот перемелет своими агрегатами, а она, вроде бы от паники и страха должна бы улететь или убежать, но нет, грозно привстала навстречу опасности и распростертыми крыльями отчаянно пытается прикрыть свое потомство. Просто до слез.
Тут ведь что самое важное – инстинкт самосохранения, который очень сложно победить любому живому существу, ушел на второй план перед более важным, перед инстинктом материнства.
Видимо, так задумано Творцом и природой, что именно быть мамой – самое главное в этом мире. Мамы, даже когда вынашивают ребеночка, когда они еще нераздельное целое, уже говорят ему ласковые слова, поют ему песенки, ласкают и уже любят больше, чем кого-либо.
Самоотверженность, с которой мамы холят и лелеют своих деток, не знают границ. Мамы порой даже забывают о себе, о таких вроде бы элементарных моментах как выспаться, поесть, посмотреть в зеркало. Самым большим смыслом существования становится ребенок. И это дорогого стоит. Это и есть основа мироздания, в этом заключается развитие цивилизации. И если внимательно прочитать нашу историю, вдуматься в причинно-следственные связи эволюции, можно догадаться, что в итоге все вокруг этого, вокруг и для Женщины. И не просто как прекрасного человеческого существа, а именно Матери.
Именно ради женщин мужчины создавали более комфортную среду обитания, изобретали орудия труда, корабли, машины, самолеты. Защищая их, шли на войну, совершали подвиги. Воспевали в стихах и поэмах, писали картины, ваяли скульптуры. В конце концов, становились мужчинами в полном смысле этого слова ради них.
Очень хочется пожелать, чтобы такая логика существования человечества не менялась. Это очень важно, что в этой жизни был именно такой смысл. Когда есть Мама, когда есть дети, и когда есть Мужчина, который живет и созидает ради них.
Только в таком случае есть надежда, что все вокруг не рухнет, что прекратятся войны и разрушения, а цивилизация достигнет такого уровня, что всем вокруг будет очень комфортно и счастливо жить.
Всем нашим женщинам желаю счастья и добра! Чтобы вы были всегда красивыми, желанными и востребованными! С праздником!
Мнение автора может не отражать позиции редакции.