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Женский вопрос в Абхазии: просто уважения и почитания мало

Женский вопрос в Абхазии: просто уважения и почитания мало

Sputnik Абхазия

Как известно, 8 Марта отмечают в большинстве стран мира. В этот праздничный весенний день к женщинам проявляют весьма уважительное и теплое отношение. 08.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-08T10:00+0300

2025-03-08T10:00+0300

2025-03-08T10:00+0300

абхазия

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Нателла Акаба, политолог, для SputnikЭто характерно и для Абхазии. Следует отметить, что абхазы, как и многие другие народы Кавказа, следуя традиционной культуре, с древнейших времен и по сей день к женщине, а особенно к женщине-матери, относились уважительно. Однако в силу патриархальных традиций женщина зачастую воспринимается лишь как мать и хозяйка в доме.Ноша для нежных плечМеждународный женский день – это традиционный праздник, который стал неотъемлемой частью нашей культурной жизни. Надо признать, что женщинам в Абхазии, как правило, принадлежит основная заслуга в деле сохранения семейного очага, заботы о детях и престарелых членах семьи. Как свидетельствует мировой опыт, в обществах, переживших вооруженный конфликт, нагрузка на женщин многократно возрастает. В условиях, когда многие мужчины погибали на войне или становились инвалидами, женщинам приходилось нести основную нагрузку.Для Абхазии ситуация усложнялась еще и тем, что после окончания военных действий послевоенная разруха усугубилась блокадой, введенной в 1994 году странами СНГ по требованию Грузии. Мужчинам от 16 до 60 лет было запрещено пересекать российско-абхазскую границу по реке Псоу. Это усилило нагрузку на женщин, которые на тачках стали вывозить на продажу зелень и фрукты, а затем завозить обратно купленные в России повседневные товары. В результате блокады женщине пришлось стать главной "добытчицей" в семье.Война и последовавшая за ней блокада нанесли серьезный удар по основам жизни абхазского социума, способствовали деградации экономики республики и усилению нагрузки на женщин. При этом сами женщины приложили усилия для сохранения семейного очага и заботы о своих родных и близких. И по сей день они вносят достойный вклад в дело возрождения нашей Родины, успешно и с большой самоотдачей работая в самых разных отраслях – в образовании, культуре и здравоохранении, занимаются предпринимательской деятельностью и сельским хозяйством.Следует иметь в виду, что статус женщин в обществе – один из показателей уровня развития любой страны. Поэтому в процессе построения демократического государства необходимо предпринимать решительные действия для достижения гендерного равенства. Термин "гендер" означает социальное поведение или социальные характеристики мужчин и женщин. Люди рождаются с принадлежностью к тому или иному полу, учатся быть мальчиками или девочками, а взрослея, они начинают вести себя как положено мужчинам или женщинам.Преодолеть неравенствоК сожалению, на сегодняшний день пока нет оснований для того, чтобы говорить о наличии в Абхазии гендерного равенства. И хотя, согласно Конституции и другим законодательным актам, мужчины и женщины имеют равные права и равные возможности, в реальной жизни наблюдается довольно-таки низкий уровень представительства женщин как в органах законодательной и исполнительной власти, так и на уровне местного самоуправления. И это несмотря на то, что женщины составляют более половины населения республики, многие из них образованы, компетентны, порядочны. Следует отметить, что по инициативе общественной организации "Ассоциация Женщин Абхазии" в 2008 году Народным Собранием был принят закон "Об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин в Республике Абхазия". Однако этот закон все еще не заработал так, как должен был.Как отмечают многие исследователи, абхазская культура, как, впрочем, и кавказская культура в целом, – это культура воинская (маскулинная), что во многом и предопределяет отношение к женщине. В Абхазии рождению мальчика, как правило, радуются больше, чем рождению девочки. Отчасти это объясняется тем, что дочь рассматривалась родителями как временный член семьи до тех пор, пока она не выйдет замуж и не переедет на постоянное жительство к своему мужу. А сын воспринимается как продолжатель рода. Как в советские, так и в постсоветские годы в Абхазии высшее образование считалось весьма престижным для девушек, и на сегодняшний день у нас есть немало умных и образованных женщин, преподающих в вузах и школах, занимающихся научной деятельностью. Однако следует признать, что в сфере политики и на уровне принятия решений в стране женщин все еще слишком мало. Можно предположить, что продвижение женщин во власть усложняется целым рядом обстоятельств. Прежде всего это неурегулированный грузино-абхазский конфликт, который способствует сохранению милитаризации общества и препятствует гендерному равенству. Еще один фактор – международная изоляция нашей страны, являющаяся следствием того, что официально Абхазию в качестве независимого государства признали лишь несколько стран.Патриархальные традиции и гендерные стереотипы продолжают преобладать как в обществе в целом, так и среди политической элиты в частности. И это отнюдь не способствует успешному развитию нашей страны как демократического правового государства. Мы должны осознавать, что участие женщин в управлении государством будет способствовать более эффективному решению и социально-экономических, и политических проблем. Поэтому необходимо предпринять усилия с целью повышения статуса женщин в Абхазии, защиты их прав и интересов. Не подлежит сомнению, что это поможет ускорить процесс построения правового демократического государства, а также будет способствовать решению судьбоносных государственных задач и обеспечению достойной жизни для всех граждан нашей страны.Нужно создать условия для реального и полноценного участия наиболее достойных, образованных и профессионально подготовленных женщин в процессах принятия решений на разных уровнях. Это в полной мере соответствовало бы интересам не только женщин, но и всего населения страны.Растет гражданская активность женщинСухумские неправительственные организации сосредоточили в своих рядах образованных, талантливых людей и инициативную молодежь. Однако следует признать, что на сегодняшний день в Абхазии говорить об успехах и достижениях женщин в политической сфере не приходится из-за весьма низкого уровня их представительства в органах власти. Патриархальные традиции и гендерные стереотипы продолжают преобладать, и это отнюдь не способствует успешному развитию нашей страны как демократического правового государства.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/prazdnichnyy-kontsert-k-8-marta-otkrylsya-v-sukhume-1054065766.html

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Нателла Акаба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/0f/1030947542_653:-1:2701:2048_100x100_80_0_0_3ed903865edff32edc3a78992b653948.jpg

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