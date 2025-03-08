https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/shamba-putin-i-gunba-obsudili-zhiznenno-vazhnye-dlya-abkhazskogo-naroda-i-gosudarstva-voprosy-1054070642.html

Шамба: Путин и Гунба обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы

Шамба: Путин и Гунба обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Бадра Гунба и Владимир Путин обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы, а также взаимоотношения с Россией. 08.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Бадра Гунба и Владимир Путин обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы, а также взаимоотношения с Россией. Об этом в интервью Абхазскому телевидению заявил и.о. министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Он отметил, что главы государства затронули вопросы, связанные с безопасностью Абхазии, что сейчас особенно важно, так как идет глобальная борьба за переустройство мировой системы. Он добавил, регионам России даны указания реализовывать совместно с республикой программы по социально-экономическому развитию. "Совершенно очевидно, что мы вступаем в новый этап нашего развития. Это связано с тем, что Россия готова оказать всяческую помощь в развитии Абхазии". Встреча Бадры Гунба и Владимира Путина состоялась 5 марта в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/vladimir-putin-vstretilsya-s-badroy-gunba-1054038328.html

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сергей шамба, мид абхазии, абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, политика