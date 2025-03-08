https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/shamba-putin-i-gunba-obsudili-zhiznenno-vazhnye-dlya-abkhazskogo-naroda-i-gosudarstva-voprosy-1054070642.html
Шамба: Путин и Гунба обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы
Шамба: Путин и Гунба обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Бадра Гунба и Владимир Путин обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы, а также взаимоотношения с Россией. 08.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-08T19:00+0300
2025-03-08T19:00+0300
2025-03-08T19:00+0300
в абхазии
сергей шамба
мид абхазии
абхазия
россия
владимир путин
бадра гунба
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/07/1051916148_0:41:1063:638_1920x0_80_0_0_61fdf2cde39c54bfad9fc7e40efa3ed2.jpg
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Бадра Гунба и Владимир Путин обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы, а также взаимоотношения с Россией. Об этом в интервью Абхазскому телевидению заявил и.о. министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Он отметил, что главы государства затронули вопросы, связанные с безопасностью Абхазии, что сейчас особенно важно, так как идет глобальная борьба за переустройство мировой системы. Он добавил, регионам России даны указания реализовывать совместно с республикой программы по социально-экономическому развитию. "Совершенно очевидно, что мы вступаем в новый этап нашего развития. Это связано с тем, что Россия готова оказать всяческую помощь в развитии Абхазии". Встреча Бадры Гунба и Владимира Путина состоялась 5 марта в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/vladimir-putin-vstretilsya-s-badroy-gunba-1054038328.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/07/1051916148_0:0:1063:797_1920x0_80_0_0_db2ae5c8105eb7d834a4bb582007e56d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сергей шамба, мид абхазии, абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, политика
сергей шамба, мид абхазии, абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, политика
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Бадра Гунба и Владимир Путин обсудили жизненно важные для абхазского народа и государства вопросы, а также взаимоотношения с Россией.
Об этом в интервью Абхазскому телевидению заявил и.о. министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Он отметил, что главы государства затронули вопросы, связанные с безопасностью Абхазии, что сейчас особенно важно, так как идет глобальная борьба за переустройство мировой системы.
"В этом плане мы получили надежные гарантии нашей безопасности в соответствии с договорами, которые у нас есть, союзническим договором. В случае военной угрозы Россия выступает защитником нашего государства, нашего народа. Так что это для нас очень важно", — сказал Шамба.
Он добавил, регионам России даны указания реализовывать совместно с республикой программы по социально-экономическому развитию.
"Совершенно очевидно, что мы вступаем в новый этап нашего развития. Это связано с тем, что Россия готова оказать всяческую помощь в развитии Абхазии".
Встреча Бадры Гунба и Владимира Путина состоялась 5 марта в Москве.