https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/bokser-iz-abkhazii-pobedil-v-pervenstve-v-sankt-peterburge-1054071655.html

Боксер из Абхазии победил в первенстве в Санкт-Петербурге

Боксер из Абхазии победил в первенстве в Санкт-Петербурге

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Боксер из Абхазии Константин Ахба победил в первенстве среди юношей 15-16 лет в Санкт-Петербурге. 09.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Боксер из Абхазии Константин Ахба победил в первенстве среди юношей 15-16 лет в Санкт-Петербурге.Он выступал в весовой категории до 60 килограммов и представлял школу Олимпийских надежд Санкт-Петербурга.Ахба — воспитанник детско-юношеской спортивной школы Гудауты имени Михаила Чачба.

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