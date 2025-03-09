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Боксер из Абхазии победил в первенстве в Санкт-Петербурге
Боксер из Абхазии победил в первенстве в Санкт-Петербурге
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Боксер из Абхазии Константин Ахба победил в первенстве среди юношей 15-16 лет в Санкт-Петербурге. 09.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Боксер из Абхазии Константин Ахба победил в первенстве среди юношей 15-16 лет в Санкт-Петербурге.Он выступал в весовой категории до 60 килограммов и представлял школу Олимпийских надежд Санкт-Петербурга.Ахба — воспитанник детско-юношеской спортивной школы Гудауты имени Михаила Чачба.
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абхазия, бокс, спорт, санкт-петербург
абхазия, бокс, спорт, санкт-петербург
Боксер из Абхазии победил в первенстве в Санкт-Петербурге
10:38 09.03.2025 (обновлено: 10:39 09.03.2025)
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Боксер из Абхазии Константин Ахба победил в первенстве среди юношей 15-16 лет в Санкт-Петербурге.
Он выступал в весовой категории до 60 килограммов и представлял школу Олимпийских надежд Санкт-Петербурга.
Спортсмен завоевал выступление на первенстве России, которое пройдет в Суздале со 2 по 12 апреля.
Ахба — воспитанник детско-юношеской спортивной школы Гудауты имени Михаила Чачба.