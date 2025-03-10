https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/bolee-400-tonn-mimozy-vyvezli-iz-abkhazii-s-nachala-sezona-1054078248.html

Более 400 тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона

Более 400 тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона

Sputnik Абхазия

Теплая погода способствовала тому, что акация серебристая или мимоза зацвела уже в конце января. 10.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-10T16:03+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Более 400 тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию с начала сезона, сообщили в пресс-службе ФТС.Перед 8 марта ежегодно оформляли от 25 до 50 тонн желтых цветов, груз проходил контроль в приоритетном порядке. После прохождения границы букеты отправляли в Краснодар, Москву, Ростов и другие российские города.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/postavki-mimozy-iz-abkhazii-v-rossiyu-vozobnovilis-1054001066.html

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