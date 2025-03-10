https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/bolee-400-tonn-mimozy-vyvezli-iz-abkhazii-s-nachala-sezona-1054078248.html
Более 400 тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона
Более 400 тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона
Sputnik Абхазия
Теплая погода способствовала тому, что акация серебристая или мимоза зацвела уже в конце января. 10.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-10T16:03+0300
2025-03-10T16:03+0300
2025-03-10T16:03+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Более 400 тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию с начала сезона, сообщили в пресс-службе ФТС.Перед 8 марта ежегодно оформляли от 25 до 50 тонн желтых цветов, груз проходил контроль в приоритетном порядке. После прохождения границы букеты отправляли в Краснодар, Москву, Ростов и другие российские города.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/postavki-mimozy-iz-abkhazii-v-rossiyu-vozobnovilis-1054001066.html
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абхазия, новости, мимоза
Более 400 тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона
Теплая погода способствовала тому, что акация серебристая или мимоза зацвела уже в конце января.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik.
Более 400 тонн мимозы вывезли из Абхазии в Россию с начала сезона, сообщили
в пресс-службе ФТС.
Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, тогда было поставлено около 240 тонн.
Перед 8 марта ежегодно оформляли от 25 до 50 тонн желтых цветов, груз проходил контроль в приоритетном порядке.
После прохождения границы букеты отправляли в Краснодар, Москву, Ростов и другие российские города.