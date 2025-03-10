https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/dopolnitelnoe-vremya-tsimtsba-o-dostizheniyakh-v-bokse-i-karernykh-planakh--1054040598.html
Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах
Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах
Sputnik Абхазия
Боксер Сандро Цимцба в интервью радио Sputnik рассказал, как завоевал путевку на Первенство России. 10.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-10T11:51+0300
2025-03-10T11:51+0300
2025-03-10T13:19+0300
радио
подкасты
абхазия
дополнительное время
спорт
бокс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/06/1054040715_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_351ab47c079cbabf48b7a39d4d66333f.jpg
Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах
Сандро Цимцба стал победителем первенства Москвы по боксу среди юношей 15-16 лет и завоевал путевку на Первенство России. В финале единогласным решением судей он одержал победу над Умалатом Гусейновым. Бой проходил в весовой категории 66 кг.Как проходил бой, как спортсмен готовился к турниру? Об этом Сандро Цимцба рассказал в программе "Дополнительное время". Слушайте подкаст. Ранее Цимцба уже побеждал в Первенстве России в младшей юношеской категории.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/06/1054040715_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_daad183f38fd51dec868651be2f70349.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, бокс, аудио
подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, бокс, аудио
Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах
11:51 10.03.2025 (обновлено: 13:19 10.03.2025)
Боксер Сандро Цимцба в интервью радио Sputnik рассказал, как завоевал путевку на Первенство России.
Сандро Цимцба стал победителем первенства Москвы по боксу среди юношей 15-16 лет и завоевал путевку на Первенство России. В финале единогласным решением судей он одержал победу над Умалатом Гусейновым. Бой проходил в весовой категории 66 кг.
Как проходил бой, как спортсмен готовился к турниру? Об этом Сандро Цимцба рассказал в программе "Дополнительное время".
Ранее Цимцба уже побеждал в Первенстве России в младшей юношеской категории.