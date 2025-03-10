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Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах

Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах

Sputnik Абхазия

Боксер Сандро Цимцба в интервью радио Sputnik рассказал, как завоевал путевку на Первенство России. 10.03.2025, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах Sputnik Абхазия Дополнительное время: Цимцба о достижениях в боксе и карьерных планах

Сандро Цимцба стал победителем первенства Москвы по боксу среди юношей 15-16 лет и завоевал путевку на Первенство России. В финале единогласным решением судей он одержал победу над Умалатом Гусейновым. Бой проходил в весовой категории 66 кг.Как проходил бой, как спортсмен готовился к турниру? Об этом Сандро Цимцба рассказал в программе "Дополнительное время". Слушайте подкаст. Ранее Цимцба уже побеждал в Первенстве России в младшей юношеской категории.

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