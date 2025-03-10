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Конференция о роли женщин в современном мире прошла в Доме Москвы в Сухуме
Конференция о роли женщин в современном мире прошла в Доме Москвы в Сухуме
Sputnik Абхазия
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома... 10.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В Сухуме открылась конференция на тему "Роль женщин в современном мире", приуроченная к Международному женскому дню. Об этом Sputnik рассказали в культурно-деловом центре Дом Москвы. Участницы могли послушать лекцию об истории борьбы за женские права от кандидата исторических наук Марии Алборовой, поучаствовать в дискуссии о феномене женского лидерства. Завтра в рамках конференции состоятся мастер-классы по проектированию карьеры, построении и развитии женских обществ. В Доме Москвы сообщили, что подобные образовательные мероприятия к 8 Марта организованы впервые, в основном раньше устраивали концерты и развлекательные вечера. "Сегодня были очень положительные отклики. У слушательниц была возможность задать вопросы женщинам, которые достигли успеха в своем направлении. Поэтому есть желание организовать что-то подобное в следующем году", — добавила начальник отдела по организации мероприятий Дома Москвы в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/zhenskiy-vopros-v-abkhazii-prosto-uvazheniya-i-pochitaniya-malo-1054057642.html
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Конференция о роли женщин в современном мире прошла в Доме Москвы в Сухуме
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В Сухуме открылась конференция на тему "Роль женщин в современном мире", приуроченная к Международному женскому дню. Об этом Sputnik рассказали в культурно-деловом центре Дом Москвы.
На пленарном заседании присутствовали 12 успешных женщин из Абхазии — предпринимательницы, работницы науки и культуры, общественные деятели. Слушательницами были учителя из Галского района, а также молодые девушки, в том числе студентки АГУ.
Участницы могли послушать лекцию об истории борьбы за женские права от кандидата исторических наук Марии Алборовой, поучаствовать в дискуссии о феномене женского лидерства.
Завтра в рамках конференции состоятся мастер-классы по проектированию карьеры, построении и развитии женских обществ.
В Доме Москвы сообщили, что подобные образовательные мероприятия к 8 Марта организованы впервые, в основном раньше устраивали концерты и развлекательные вечера.
"Сегодня были очень положительные отклики. У слушательниц была возможность задать вопросы женщинам, которые достигли успеха в своем направлении. Поэтому есть желание организовать что-то подобное в следующем году", — добавила начальник отдела по организации мероприятий Дома Москвы в Сухуме.