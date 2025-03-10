https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/konferentsiya-o-roli-zhenschin-v-sovremennom-mire-proshla-v-dome-moskvy-v-sukhume-1054079364.html

Конференция о роли женщин в современном мире прошла в Доме Москвы в Сухуме

Конференция о роли женщин в современном мире прошла в Доме Москвы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома... 10.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-10T18:09+0300

2025-03-10T18:09+0300

2025-03-10T18:09+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В Сухуме открылась конференция на тему "Роль женщин в современном мире", приуроченная к Международному женскому дню. Об этом Sputnik рассказали в культурно-деловом центре Дом Москвы. Участницы могли послушать лекцию об истории борьбы за женские права от кандидата исторических наук Марии Алборовой, поучаствовать в дискуссии о феномене женского лидерства. Завтра в рамках конференции состоятся мастер-классы по проектированию карьеры, построении и развитии женских обществ. В Доме Москвы сообщили, что подобные образовательные мероприятия к 8 Марта организованы впервые, в основном раньше устраивали концерты и развлекательные вечера. "Сегодня были очень положительные отклики. У слушательниц была возможность задать вопросы женщинам, которые достигли успеха в своем направлении. Поэтому есть желание организовать что-то подобное в следующем году", — добавила начальник отдела по организации мероприятий Дома Москвы в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/zhenskiy-vopros-v-abkhazii-prosto-uvazheniya-i-pochitaniya-malo-1054057642.html

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