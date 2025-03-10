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Пожары в селах Очамчырского района потушены
Пожары в селах Очамчырского района потушены
Sputnik Абхазия
В Очамчырском районе горело более 30 гектаров сухостоя, огонь подбирался к жилым селам. 10.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-10T10:15+0300
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Пожары в селах Очамчырского района полностью потушены, рассказал Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия. По его словам, в основном горели подлесок и сухие кустарники. По данным на утро 10 марта ситуация в районе стабильная, новых вызовов не поступало. Ранее сообщалось, что в Очамчырском районе горит более 30 гектаров сухостоя, огонь подобрался к жилым селам, сгорел жилой дом в Ачгуаре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/bolee-30-gektarov-sukhostoya-zagorelos-v-ochamchyrskom-rayone-1054076032.html
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Пожары в селах Очамчырского района потушены
В Очамчырском районе горело более 30 гектаров сухостоя, огонь подбирался к жилым селам.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Пожары в селах Очамчырского района полностью потушены, рассказал Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия.
По его словам, в основном горели подлесок и сухие кустарники.
"Нам удалось спасти много насаждений, плантации цитрусовых, орешники", — добавил Пачулия.
По данным на утро 10 марта ситуация в районе стабильная, новых вызовов не поступало.
Ранее сообщалось, что в Очамчырском районе горит более 30 гектаров сухостоя, огонь подобрался к жилым селам, сгорел жилой дом в Ачгуаре.