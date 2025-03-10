https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/pozhary-v-selakh-ochamchyrskogo-rayona-potusheny-1054076762.html

Пожары в селах Очамчырского района потушены

Пожары в селах Очамчырского района потушены

Sputnik Абхазия

В Очамчырском районе горело более 30 гектаров сухостоя, огонь подбирался к жилым селам. 10.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Пожары в селах Очамчырского района полностью потушены, рассказал Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия. По его словам, в основном горели подлесок и сухие кустарники. По данным на утро 10 марта ситуация в районе стабильная, новых вызовов не поступало. Ранее сообщалось, что в Очамчырском районе горит более 30 гектаров сухостоя, огонь подобрался к жилым селам, сгорел жилой дом в Ачгуаре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/bolee-30-gektarov-sukhostoya-zagorelos-v-ochamchyrskom-rayone-1054076032.html

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