https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-11-marta-1054079493.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии сохранится под влиянием барического поля повышенного давления и теплой массы воздуха 10.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-10T19:13+0300

2025-03-10T19:13+0300

2025-03-10T19:13+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/06/1054047981_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_303d4263e92b0aec7ff35928f5a091a0.jpg

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Во вторник 11 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 50 -70%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии