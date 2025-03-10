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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии сохранится под влиянием барического поля повышенного давления и теплой массы воздуха 10.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-10T19:13+0300
2025-03-10T19:13+0300
2025-03-10T19:13+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Во вторник 11 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 50 -70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 марта
Территория черноморского побережья Абхазии сохранится под влиянием барического поля повышенного давления и теплой массы воздуха
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Во вторник 11 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50 -70%.