https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/sredstva-pvo-za-noch-sbili-devyat-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1054076527.html

Средства ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над Россией

Средства ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над Россией

Sputnik Абхазия

Практически каждую ночь ВСУ пытаются поразить объекты на российской территории с помощью беспилотников. 10.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщает российское Минобороны.Три дрона сбили в небе над Самарской областью.По два БпЛА поразили над Воронежской и Орловской областями, по одному - над Белгородской и Курской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-v-dnr--1054073790.html

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