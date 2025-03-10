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https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/sredstva-pvo-za-noch-sbili-devyat-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1054076527.html
Средства ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над Россией
Средства ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически каждую ночь ВСУ пытаются поразить объекты на российской территории с помощью беспилотников. 10.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщает российское Минобороны.Три дрона сбили в небе над Самарской областью.По два БпЛА поразили над Воронежской и Орловской областями, по одному - над Белгородской и Курской областями.
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россия, новости, украина
россия, новости, украина

Средства ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над Россией

09:00 10.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Практически каждую ночь ВСУ пытаются поразить объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщает российское Минобороны.
Три дрона сбили в небе над Самарской областью.
По два БпЛА поразили над Воронежской и Орловской областями, по одному - над Белгородской и Курской областями.
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