https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/vs-rossii-sbili-ukrainskiy-mig-29-1054078371.html

ВС России сбили украинский МиГ-29

ВС России сбили украинский МиГ-29

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1185 человек, следует из сводки Минобороны. 10.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-10T14:58+0300

2025-03-10T14:58+0300

2025-03-10T14:59+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45927 БпЛА, 600 ЗРК, 22097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин РСЗО, 22403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32658 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-v-dnr--1054073790.html

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