https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/vs-rossii-sbili-ukrainskiy-mig-29-1054078371.html
ВС России сбили украинский МиГ-29
ВС России сбили украинский МиГ-29
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1185 человек, следует из сводки Минобороны. 10.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-10T14:58+0300
2025-03-10T14:58+0300
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45927 БпЛА, 600 ЗРК, 22097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин РСЗО, 22403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32658 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-v-dnr--1054073790.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
ВС России сбили украинский МиГ-29
14:58 10.03.2025 (обновлено: 14:59 10.03.2025)
Потери украинских войск за сутки составили до 1185 человек, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, за сутки сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 украинских беспилотников.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45927 БпЛА, 600 ЗРК, 22097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин РСЗО, 22403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32658 единиц специальной военной автомобильной техники.