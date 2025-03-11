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https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/bolee-300-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1054080591.html
Более 300 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Более 300 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Основная атака пришлась на Курскую область, там в воздухе уничтожили 126 дронов-камикадзе. 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T08:47+0300
2025-03-11T08:47+0300
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 337 украинских дронов над десятью регионами, сообщили в Минобороны России.Над Брянской областью поразили 38 БпЛА, над Белгородской - 25, над Рязанской - 22.Десять беспилотников уничтожили над Калужской областью, по восемь - над Липецкой и Орловской, шесть - над Воронежской, три - над Нижегородской.Зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов. Один человек в результате атаки погиб, еще несколько пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/operativnoe-prostranstvo-vs-rossii-posle-osvobozhdeniya-sudzhi-1054079630.html
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новости, россия
новости, россия

Более 300 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами

08:47 11.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Основная атака пришлась на Курскую область, там в воздухе уничтожили 126 дронов-камикадзе.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 337 украинских дронов над десятью регионами, сообщили в Минобороны России.
126 беспилотников сбили над Курской областью, 91 - над Подмосковьем.
Над Брянской областью поразили 38 БпЛА, над Белгородской - 25, над Рязанской - 22.
Десять беспилотников уничтожили над Калужской областью, по восемь - над Липецкой и Орловской, шесть - над Воронежской, три - над Нижегородской.
Зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов. Один человек в результате атаки погиб, еще несколько пострадали.
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