https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/bolee-300-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1054080591.html
Более 300 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Более 300 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Основная атака пришлась на Курскую область, там в воздухе уничтожили 126 дронов-камикадзе. 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T08:47+0300
2025-03-11T08:47+0300
2025-03-11T08:47+0300
новости
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05975d03255e2771d82adb7a7cc82f2f.jpg
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 337 украинских дронов над десятью регионами, сообщили в Минобороны России.Над Брянской областью поразили 38 БпЛА, над Белгородской - 25, над Рязанской - 22.Десять беспилотников уничтожили над Калужской областью, по восемь - над Липецкой и Орловской, шесть - над Воронежской, три - над Нижегородской.Зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов. Один человек в результате атаки погиб, еще несколько пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/operativnoe-prostranstvo-vs-rossii-posle-osvobozhdeniya-sudzhi-1054079630.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142810_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_b8cc33194ed8da9551294b3491128087.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия
Более 300 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Основная атака пришлась на Курскую область, там в воздухе уничтожили 126 дронов-камикадзе.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 337 украинских дронов над десятью регионами, сообщили в Минобороны России.
126 беспилотников сбили над Курской областью, 91 - над Подмосковьем.
Над Брянской областью поразили 38 БпЛА, над Белгородской - 25, над Рязанской - 22.
Десять беспилотников уничтожили над Калужской областью, по восемь - над Липецкой и Орловской, шесть - над Воронежской, три - над Нижегородской.
Зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов. Один человек в результате атаки погиб, еще несколько пострадали.