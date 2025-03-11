https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/bolee-300-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1054080591.html

Более 300 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами

Более 300 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами

Sputnik Абхазия

Основная атака пришлась на Курскую область, там в воздухе уничтожили 126 дронов-камикадзе. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T08:47+0300

2025-03-11T08:47+0300

2025-03-11T08:47+0300

новости

россия

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 337 украинских дронов над десятью регионами, сообщили в Минобороны России.Над Брянской областью поразили 38 БпЛА, над Белгородской - 25, над Рязанской - 22.Десять беспилотников уничтожили над Калужской областью, по восемь - над Липецкой и Орловской, шесть - над Воронежской, три - над Нижегородской.Зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов. Один человек в результате атаки погиб, еще несколько пострадали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/operativnoe-prostranstvo-vs-rossii-posle-osvobozhdeniya-sudzhi-1054079630.html

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