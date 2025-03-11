https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/konkurs-detskikh-risunkov-dlya-ukrasheniya-lastochki-proydet-v-abkhazii-1054091323.html

Конкурс детских рисунков для украшения "Ласточки" пройдет в Абхазии

Конкурс детских рисунков для украшения "Ласточки" пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

Тестовый рейс скоростного электропоезда из Сириуса в Сухум состоялся 27 февраля, регулярное сообщение планируется запустить к 1 мая. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T17:25+0300

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2025-03-11T17:40+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Конкурс детских рисунков пройдет в Абхазии. Конкурс проводится при поддержке российского фонда президентских грантов. Лучшие работы используют для украшения "Ласточки", которая с 1 мая начнет регулярно курсировать между Сочи и Сухумом, заявил и.о. министра просвещения Инал Габлия по итогам встречи с делегацией Российского детско-юношеского центра. Кроме того, некоторые рисунки превратятся в муралы на стенах зданий школ и многоквартирных домов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/pervaya-lastochka-iz-sochi-pribyla-v-sukhum-1053937134.html

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