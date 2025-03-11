https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/konkurs-risunkov-grani-tvorchestva-startoval-v-abkhazii-1054093720.html

Конкурс рисунков "Грани творчества" стартовал в Абхазии

Конкурс рисунков "Грани творчества" стартовал в Абхазии

Sputnik Абхазия

Для муралов будут использовать вертикальные работы, для украшения поезда - горизонтальные. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T21:05+0300

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Конкурс рисунков "Грани творчества" стартовал в Абхазии, сообщили в Минпросвещения республики.Работы победителей украсят скорый поезд "Ласточка", который станет курсировать между Сухумом и Сочи, превратятся в муралы, которые украсят стены школ и жилых зданий. Участвовать в конкурсе могут жители Абхазии в возрасте от 7 до 17 лет. Рисунки могут быть выполнены в любой технике, в том числе с использованием компьютерной графики. Прием заявок продлится до 17 марта включительно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/konkurs-detskikh-risunkov-dlya-ukrasheniya-lastochki-proydet-v-abkhazii-1054091323.html

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