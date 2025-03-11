https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/novye-patrioticheskie-stendy-poluchili-30-shkol-sukhuma-i-sukhumskogo-rayona-1054081779.html

Новые патриотические стенды получили 30 школ Сухума и Сухумского района

Новые патриотические стенды получили 30 школ Сухума и Сухумского района

Sputnik Абхазия

Проект реализуется при поддержке российского Фонда президентских грантов. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T11:29+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. 30 школ Сухума и Сухумского района получили новые патриотические стенды. По словам пресс-секретаря Минпроса Абхазии Аслана Кутелия, во время повышения квалификации в центре знания "Машук" абхазские учителя отмечали нехватку наглядных пособий. Тогда и было принято решение о создании патриотических стендов при поддержке российского Фонда президентских грантов. Каждая школа получила шесть стендов с информацией о героях Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии и СВО. В их числе уроженцы Абхазии Ражден Барциц, Владимир Аршба, Владимир Харабуа. По QR-коду также можно пройти на сайт и узнать о подвиге героев подробнее. Ранее стенды уже получили 10 абхазских школ, в дальнейшем планируется обеспечить ими все образовательные учреждения республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/takie-obstoyatelstva-delba-i-kvekveskimi-o-poezdke-v-tsentr-mashuk-1053703517.html

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