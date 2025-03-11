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Около ста детей из Абхазии завтра уедут в "Артек"
Около ста детей из Абхазии завтра уедут в "Артек"
Sputnik Абхазия
В 2025 году квота в "Артек" для Абхазии увеличена в три раза, в период с 2014 по 2024 год там побывали около 200 детей из республики. 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T16:30+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Более ста детей из Абхазии завтра уедет в детский лагерь "Артек". И.о. министра просвещения Инал Габлия и руководитель Росдетцентра Александр Кудряшов встретились с участниками детского лагеря. Александр Кудряшов отметил что, участие в детском лагере, открывает новый этап в жизни представителей молодого поколения. "Вы уже достигли очень больших побед, многие – призеры олимпиад, различных конкурсов, и вы едете в "Артек" в символичное время, в этом году он отмечает столетие", – подчеркнул Кудряшов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/kvota-dlya-detey-iz-abkhazii-uvelichena-vtroe-v-2025-godu--1053906463.html
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Около ста детей из Абхазии завтра уедут в "Артек"
16:30 11.03.2025 (обновлено: 16:36 11.03.2025)
В 2025 году квота в "Артек" для Абхазии увеличена в три раза, в период с 2014 по 2024 год там побывали около 200 детей из республики.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Более ста детей из Абхазии завтра уедет в детский лагерь "Артек".
И.о. министра просвещения Инал Габлия и руководитель Росдетцентра Александр Кудряшов встретились с участниками детского лагеря.
"Впервые в истории Абхазии мы отправляем до ста человек в международный детский центр "Артек", для нас это большая победа. Благодарю за поддержку Министерство просвещения России в лице Сергея Сергеевича Кравцова, благодарю руководство "Артека", – добавил Габлия.
Александр Кудряшов отметил что, участие в детском лагере, открывает новый этап в жизни представителей молодого поколения.
"Вы уже достигли очень больших побед, многие – призеры олимпиад, различных конкурсов, и вы едете в "Артек" в символичное время, в этом году он отмечает столетие", – подчеркнул Кудряшов.