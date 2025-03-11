https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/okolo-sta-detey-iz-abkhazii-zavtra-uedut-v-artek-1054090669.html

Около ста детей из Абхазии завтра уедут в "Артек"

Около ста детей из Абхазии завтра уедут в "Артек"

Sputnik Абхазия

В 2025 году квота в "Артек" для Абхазии увеличена в три раза, в период с 2014 по 2024 год там побывали около 200 детей из республики. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Более ста детей из Абхазии завтра уедет в детский лагерь "Артек". И.о. министра просвещения Инал Габлия и руководитель Росдетцентра Александр Кудряшов встретились с участниками детского лагеря. Александр Кудряшов отметил что, участие в детском лагере, открывает новый этап в жизни представителей молодого поколения. "Вы уже достигли очень больших побед, многие – призеры олимпиад, различных конкурсов, и вы едете в "Артек" в символичное время, в этом году он отмечает столетие", – подчеркнул Кудряшов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/kvota-dlya-detey-iz-abkhazii-uvelichena-vtroe-v-2025-godu--1053906463.html

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