https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/priem-zayavok-v-komandu-abkhazii-prodlili-do-21-marta-1054089715.html

Прием заявок в "Команду Абхазии" продлили до 21 марта

Прием заявок в "Команду Абхазии" продлили до 21 марта

Sputnik Абхазия

Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель – создание в Абхазии эффективных... 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T15:28+0300

2025-03-11T15:28+0300

2025-03-11T15:28+0300

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Прием заявок на конкурс "Команда Абхазии" будет продлен до 21 марта. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поддержал эту идею и предложил госслужащим активно принять участие в конкурсе. В финал пройдут 100 человек, из которых отберут 20 победителей. Они получат возможности пройти образовательные отраслевые программы в России и последующего трудоустройства. Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Он включает многоступенчатую систему отбора, на заключительном этапе возможности участников оценивает экспертное жюри, а наблюдательный совет выступает гарантом беспристрастности отбора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/takie-obstoyatelstva-gabuiya-o-kadrovom-konkurse-komanda-abkhazii-1054015878.html

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