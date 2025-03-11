https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/priem-zayavok-v-komandu-abkhazii-prodlili-do-21-marta-1054089715.html
Прием заявок в "Команду Абхазии" продлили до 21 марта
Прием заявок в "Команду Абхазии" продлили до 21 марта
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Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель – создание в Абхазии эффективных... 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T15:28+0300
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2025-03-11T15:28+0300
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Прием заявок на конкурс "Команда Абхазии" будет продлен до 21 марта. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поддержал эту идею и предложил госслужащим активно принять участие в конкурсе. В финал пройдут 100 человек, из которых отберут 20 победителей. Они получат возможности пройти образовательные отраслевые программы в России и последующего трудоустройства. Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Он включает многоступенчатую систему отбора, на заключительном этапе возможности участников оценивает экспертное жюри, а наблюдательный совет выступает гарантом беспристрастности отбора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/takie-obstoyatelstva-gabuiya-o-kadrovom-konkurse-komanda-abkhazii-1054015878.html
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Прием заявок в "Команду Абхазии" продлили до 21 марта
Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Прием заявок на конкурс "Команда Абхазии" будет продлен до 21 марта.
Предложение выдвинул и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, уточнивший, что в комитет поступает большое количество просьб о продлении.
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поддержал эту идею и предложил госслужащим активно принять участие в конкурсе.
В финал пройдут 100 человек, из которых отберут 20 победителей. Они получат возможности пройти образовательные отраслевые программы в России и последующего трудоустройства.
Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Он включает многоступенчатую систему отбора, на заключительном этапе возможности участников оценивает экспертное жюри, а наблюдательный совет выступает гарантом беспристрастности отбора.