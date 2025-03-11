https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-marta-1054091802.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится под влиянием барического поля повышенного давления с теплыми массами воздуха. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T17:41+0300

2025-03-11T17:41+0300

2025-03-11T17:57+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/06/1054047848_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9cce90281967187b1a58eee5cd0825f3.jpg

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В среду, 12 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии