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Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится под влиянием барического поля повышенного давления с теплыми массами воздуха. 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T17:41+0300
2025-03-11T17:41+0300
2025-03-11T17:57+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В среду, 12 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 марта
17:41 11.03.2025 (обновлено: 17:57 11.03.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится под влиянием барического поля повышенного давления с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В среду, 12 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.